Отопление, музыкальная стена и 10 тысяч книг в библиотеке. Как выглядел дворец в Коссово при Пусловских?

Графский дизайн – выше всяких похвал. В Белом бальном форсили на паркете. В Черном дымили и играли в азартные игры. А было даже одно помещение, где был стеклянный пол и плавали рыбки, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Разноцветные сны. Все залы были со своей гаммой и характером. На балах у Пусловских кружил художник Наполеон Орда, Элиза Ожешко, Евстафий Тышкевич и другие герои того времени. Стены украшали росписи, гобелены, ковры. Комнаты – мрамор, камины, скульптуры. Гости могли вдохновиться в художественной галерее, прогуляться по зимнему саду с птицами и утонуть в ценнейшей библиотеке в 10 тысяч редких книг. Ноу-хау было на каждом шагу, начиная от парового отопления, заканчивая музыкальной стеной у входа. Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы во внутреннем дворике. А раньше, я так полагаю, это был главный вход?

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:

Вы можете заметить, он не такой парадный – более скромный. И если по нему подниматься, там очень узкая лестница. Пусловские специально так сделали, потому что одна из стен была необычная. Она была музыкальная. Внутри нее были голосники – такие горшочки, благодаря которым, касаясь этих стен одежды или телом, то эти горшочки резонировали, издавалась музыка. Пусловские всегда были в курсе, что у них гости.

Анна Сулима, экскурсовод:

При первом польском архитекторе во дворце насчитывалось 88 комнат. Каждая комната соответствовала своему цвету: белая – самая красивая комната, в которой мы сейчас находимся. Нельзя не отметить изображение бога Аполлона – это бог солнца, богиня войны Афина. Слева от нее Гефест – бог ремесла. У нас есть восемь прекрасных дам – это музы. Среди них присутствует и муза искусства, драмы, трагедии, они и украшают сердце Белого зала. Камин располагался на данном месте и при Пусловских. Есть обозначение у данного камина – присутствие герба – польский герб Шелига династии Пусловских.

Элиза Ожешко посвятила друзьям Пусловским поэму «Господа Помпалинские», где отразила сложные внутрисемейные отношения. С дочерями Геновефой и Мартой вопросов не было. Вышли замуж, вылетели из гнезда. А вот наследник Леон, хоть был перспективным статистом, талантливым публицистом и писал музыку, по слухам, пристрастился к азартным играм и погряз в кредитах. Был вынужден заложить отцовское имение. Его выкупает князь Александров за 700 тысяч рублей. Позже перепродает, и дворец переходит из рук в руки. Его обирают по нитке и вывозят ценности за границу.

Анна Сулима:

В Первую мировую войну в стенах дворца располагался немецко-австрийский штаб. И уже в Первую мировую войну из дворца Пусловских с Ружанским замком была установлена телефонно-телеграфная связь. Таким образом они общались между собой. В 1919 году началась Советско-польская война. В эти годы в стенах дворца располагалась коссовская гмина. Далее она переезжает, здесь пытаются открыть школу пчеловодов в 1930-е годы. В годы Великой Отечественной войны в стенах дворца располагался и госпиталь для солдат, также немецкий штаб. В 1944 году случился страшнейший пожар. По словам очевидцев, пожар длился около недели. Дым над дворцом стоял около месяца. Стены, внешнее состояние осталось.

После войны в памятнике хотели открыть детдом, но не срослось. Лишь в 1995-м шедевр взяли под охрану, а в 2008-м начали реставрацию. Перед нами ее плоды. Дрезденский фарфор, резные комоды. Вся мебель в интерьере – антиквариат. Атмосферу воссоздали в изразцовых печах и головокружительных потолках. Здесь все под стать моде XVIII-XIX веков и статусу семьи. Дарим пригласительный в прошлое. На старинных часах есть лунный календарь, а четверка еще прописана римскими цифрами. Стрелки уводят в волшебство.

Анастасия Макеева:

Посреди таких сервизов чувствуешь себя на графском чаепитии. Можно примерить шляпку с такой вот тростью. Но вообще музейные экспонаты трогать нельзя.

Елизавета Новорай, экскурсовод:

Это голландский буфет, и мы с вами там можем заметить сцену охоты. А также замок, чем-то напоминающий наш Коссовский. Также мы обратим внимание на кабинет – это для хранения документов. Здесь ящички и отсеки, и туда закладывались бумаги. Для особо ценных документов существовали сейфы. Мы можем заметить два из них. Они под ключом.

Вот за таким столиком в стиле неорококо графиня Ядвига могла обсуждать новости за чашечкой чая с подругами. В кофейных сервизах можно рассмотреть чайные ложки с отверстиями – находка для десерта. Каталась по горам из соли. Как граф Вандалин Пусловский любил радовать свою супругу Ядвигу? Подробнее здесь.

Елизавета Заблоцкая:

Пусловские очень позаботилось о планировке внутренней. Это был такой период – каждая комната праздновала день комнаты, когда солнце почти весь день светило в этой комнате, и они там ужинали и проводили время.

Интересно, что дамы обедали отдельно от кавалеров, и были две столовые. Негоже леди приобщаться к азартным играм и табаку. Но кто знает правду? Отдельные мини-комнаты были вынесены в эркеры, они находились внутри башен. В таком випе можно было уединиться, посплетничать во время званых вечеров. Тайна за печатью веера.

Елизавета Новорай:

Шляпа после стирки садится, и ее надевают наверх. Здесь мы с вами видим линеечку и рычажок. Можем повернуть и накрутить до нужного размера. Очень удобно в то время. Анастасия Макеева:

И быть как Скарлетт О’Хара, всегда при шляпке.

Елизавета Новорай:

Можем обратить внимание на туалетный столик. Если открыть крышку, там будет зеркало, есть множество отсеков для хранения косметических принадлежностей – это так называемая косметичка XIX века. Очень удобно, не совсем компактно, но удобно.

Анастасия Макеева:

Смотрю в зеркало, как кривое, кажется, немного располнела. Это эффект кривых зеркал или что это? Восьмиметровые потолки и башни в стиле неоготики. Чем знаменит Дворец Пусловских? Читать далее.