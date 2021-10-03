ВНС будет главнее Президента, а депутата больше нельзя отозвать? Всё, что вы хотели знать о проекте новой Конституции

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом стало известно на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Алена Сырова пообщалась уже после встречи у Президента с одним из членов Конституционной комиссии – председателем комиссии Совета Республики по законодательству и госстроительству Сергеем Сивцом. «Мы должны уже переходить на новый эволюционный этап своего развития».

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Как и сказал Президент. Вы должны, работая над Конституцией, ответить для себя на два вопроса: кому это надо и для чего это надо? Я вот точно так же конкретно могу сказать с точки зрения своей позиции. Эта Конституция нужна – первое – для белорусского государства, для белорусского общества и для отдельной личности – гражданина Республики Беларусь. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы мы, во-первых, адекватно отразили те новые институты и явления, которые появились в нашей повседневной жизни. Мы должны уже переходить на новый эволюционный этап своего развития. Очень просто спрятаться за широкую спину сильного лидера и переложить груз ответственности за принятие решения, по сути, за нашу жизнь, за жизнь всех 9,5 миллиона человек. Но, наверное, это неправильная история. Общество сегодня должно опираться не на одну опору, а на несколько. Общество должно нести коллективную ответственность за свою судьбу. Алена Сырова, СТВ:

Есть еще и довольно много несогласованных вопросов, моментов. Успеем ли до февраля подготовить Конституцию, за которую или против которой белорусы пойдут голосовать? Сергей Сивец:

В принципе, нет никаких сомнений, что мы справимся именно в эти сроки. Потому что ключевые вопросы уже достаточно проработаны и есть единое консолидированное мнение в части новаций, которые предлагаются в Конституцию, а те же вопросы, которые еще сегодня носят спорный характер и которые в том числе являлись предметом обсуждения, рассмотрения на уровне главы государства – это определение правового статуса уполномоченного, будет смена по правам человека, вопросы, связанные с порядком реализации конституционной жалобы, заключительных и переходных положений к Конституции. В принципе, эти вещи достаточно просто отработать, никакого ноу-хау мы сюда не привлечем. Уже наработана серьезная конституционная практика по этим институтам в зарубежных странах, и мы их хорошо знаем. Конечно, самый проблемный вопрос, который действительно повлечет достаточно много времени за собой в части нахождения единого алгоритма решения, это вопрос, связанный с правовым статусом Всебелорусского народного собрания, порядком его формирования, реализации компетенций. ВНС сможет принимать решения, которые будут общеобязательными для всех – от физического лица до Президента?

Алена Сырова:

Двоевластие. Ведь высока вероятность того, что начнут конкурировать между собой. Чье мнение важнее с точки зрения, когда мы там вопросы войны или мира или реакции на какие-то события – Президента или ВНС? Сергей Сивец:

Я бы все-таки сегодня отталкивался от двух составляющих. Статус главы государства, статус, допустим, Национального собрания как высшего представительного законодательного органа. То есть мы не говорим о том, что ВНС будет заниматься непосредственно законотворческой работой. Мы уже разводим ВНС и Национальное собрание, парламент. Мы не говорим о том, что ВНС будет реализовывать какие-то исполнительные функции. Мы уже разводим ВНС и правительство. Мы говорим о том, что ВНС должно принимать решения, которые будут стратегическими и для главы государства, и для Национального собрания в рамках законотворческой деятельности, и для правительства в рамках правоприменительной деятельности. В части нашего общественно-политического и социально-экономического развития. Имея возможность при этом в качестве линейки инструментария влияние на все ветви власти без исключения. В случае возникновения определенных обстоятельств и оснований – вмешаться в деятельность каждого из органов власти, в том числе Президента. Поэтому мы предполагаем наделить ВНС полномочиями, связанными с импичментом Президента. Возможно, должны быть отдельные полномочия, связанные с реализацией и балансом определенным. И влияние на ветви власти, на ту же, допустим, судебную ветвь власти в части формирования судебной ветви власти. Да, она независима и самостоятельна в части реализаций функций правосудия. То есть никто не имеет права вмешиваться в вынесение какого-то судебного вердикта, но вердикт выносят не роботы – живые люди. И в части формирования, скажем, высшего органа судебной власти нашей страны, Верховного суда, наверное, какие-то полномочия должны быть и у Всебелорусского народного собрания, поскольку мы доверяем судебной ветви власти принимать решения о судьбе конкретно отдельно взятого человека. Или какие-то публичные выносить судебные решения, которые будут касаться государства в целом. Я имею в виду Конституционный суд, признание того или иного акта неконституционным. Либо дача заключения о легитимности проведения того или иного политического процесса в стране. Мы все равно должны более конкретно и подробно эти все вещи прописывать, чтобы у нас не получилась конкуренция между ВНС и другими высшими представительными, законодательными, исполнительными органами власти и чтобы мы четко понимали, что у ВНС есть абсолютно универсальный народный мандат принимать такие решения, которые будут общеобязательными для всех без исключения субъектов права. Начиная от физического лица и заканчивая Президентом страны. Алена Сырова:

О полномочиях заговорили. Есть предложение о том, чтобы ликвидировать институт отзыва депутатов. «Мы должны уходить от мажоритарной как минимум к смешанной».

Сергей Сивец:

Сегодня вообще этот институт остался в Конституции, если память не изменяет, всего нескольких государств мира: КНДР, Китай, Вьетнам, Беларусь. Вы видите, что государства так или иначе уже естественным образом отказываются от этого института. Приведу пример, допустим, Конституция Франции 1958 года или Конституция ФРГ 1949 года, когда прямо в самой Конституции существует запрет на императивный мандат, потому что депутат Национального собрания Франции – признанный представитель всей нации. И никоим образом они не ограничены указаниями и наказами избирателя в части реализации своего волеизъявления. Они руководствуются только своей совестью. Это своего рода превенция от давления. От давления определенной части граждан избирательного корпуса на депутатов в части реализации его депутатских полномочий. Это то, с чем мы столкнулись по событиям прошлого года. Когда это не использовалось как политический инструмент – отзыв депутата, не исполняющего свои предвыборные обещания перед избирательным корпусом. А как инструмент политического давления на депутатский корпус, чтобы дестабилизировать работу законодательной ветви власти. Если мы говорим о том, что мы развиваем нашу политическую систему, если мы на авансцену выводим в первую очередь политические партии, то мы должны предполагать, что по мере усиления, укрепления и расширения влияния политических партий на нашу политическую жизнь, на формирование представительного законодательного органа власти сама жизнь рано или поздно поставит вопрос, что нам необходимо менять модель избирательной системы. Мы должны уходить от мажоритарной как минимум к смешанной, а в перспективе – пропорциональной избирательной системе. Институт отзыва депутата касается исключительно только мажоритарной. Если роль и влияние политической партии на формирование представительного органа власти будет повышаться – а она будет повышаться – то нам нужно уходить с конституционного уровня, в частности этого института, убирать его по крайней мере на уровень избирательного законодательства для выборов в местные представительные органы власти, в местные советы. Но никоим образом не оставлять в Основном законе. Алена Сырова:

То есть это на несколько шагов вперед продумано? Сергей Сивец:

Да. То есть мы уже прогнозируем, как мы видим реформирование нашей политической системы, в том числе избирательной системы, в части использования тех или иных институтов. И не будут ли те или иные нормы препятствием развитию нашей политической системы. «У нас работа продолжится».

Алена Сырова:

Вы отложили уже, наверное, проект Конституции, коль будет новая комиссия создана – вы можете сложить полномочия и сидеть, ждать, пока они решат все вопросы. Какой у вас план? Сергей Сивец:

Никоим образом. У нас работа продолжится. Не забывайте, что я возглавляю профильную комиссию по законодательству и государственному строительству в верхней палате парламента. Если белорусский народ ее поддержит, то нам предстоит очень большой объем законотворческой работы, связанный с практической реализацией этих конституционных новаций, которые предлагаются и войдут в обновленный текст Конституции. Новая Конституция изменит жизнь на следующий день после референдума? Алена Сырова:

То есть на следующий день мы вдруг не заживем иначе? Сергей Сивец:

Нет, конечно. Это такой процесс, который требует определенного резерва времени и, опять же, того же интеллектуального штурма.