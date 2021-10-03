«Он же душу отдаёт». Ребёнок войны о том, за что любит Александра Лукашенко

Ребенком прошедший войну, пострадавший от жестокости нацистов и полицаев, он не опустил руки, а пошел в медицину. Стал главным врачом-офтальмологом Минска. Доктор Биран – один из немногих в мире, кто мог делать операции на глазах у младенцев. Сейчас он проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов на Ваупшасова.

Владислав Биран, пенсионер:

Конечно! Это все он мне дал. Дело в том, что такого президента поискать. Это мало сказано. Посмотрите, как он работает. Он же душу отдает. Когда он выступает, говорит, у меня невольно открывается рот. Я заслушиваюсь. И то, что он сделал для страны, я думаю, что никто бы не сделал. Он поднял страну. Кем мы были? Одни торгаши, спекулянты, ворюги, друг друга обманывали. А сейчас что? Все честные, порядочные люди, работают. Кто хочет работать, тот работает и зарабатывает.