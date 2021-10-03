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«Он же душу отдаёт». Ребёнок войны о том, за что любит Александра Лукашенко

03 октября 2021 20:18
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Новости Беларуси. Опыт предшествующих поколений действительно может помочь белорусам в сложных исторических испытаниях. Владислав Платонович Биран – человек легендарный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Он же душу отдаёт». Ребёнок войны о том, за что любит Александра Лукашенко-1

Ребенком прошедший войну, пострадавший от жестокости нацистов и полицаев, он не опустил руки, а пошел в медицину. Стал главным врачом-офтальмологом Минска. Доктор Биран – один из немногих в мире, кто мог делать операции на глазах у младенцев. Сейчас он проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов на Ваупшасова.

С ним пообщался политический обозреватель Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:
Александр Григорьевич Лукашенко, Президент Беларуси, вам по душе?

«Он же душу отдаёт». Ребёнок войны о том, за что любит Александра Лукашенко-4

Владислав Биран, пенсионер:
Конечно! Это все он мне дал. Дело в том, что такого президента поискать. Это мало сказано. Посмотрите, как он работает. Он же душу отдает. Когда он выступает, говорит, у меня невольно открывается рот. Я заслушиваюсь. И то, что он сделал для страны, я думаю, что никто бы не сделал. Он поднял страну. Кем мы были? Одни торгаши, спекулянты, ворюги, друг друга обманывали. А сейчас что? Все честные, порядочные люди, работают. Кто хочет работать, тот работает и зарабатывает.

«Когда умер Сталин, я плакал». Врач-офтальмолог рассказал, как прошел войну и оперировал 700-граммовых младенцев – читайте далее.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Азарёнок # Владислав Биран # Александр Лукашенко # Фотофакт

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