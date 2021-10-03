Учителя и «бумажная нагрузка». Что об этом думает министр образования Игорь Карпенко?

Ольга Коршун, ведущая: Еще наши учителя жалуются, что у них большая нагрузка в плане «бумажной» работы. Думаю, вы эту жалобу уже не в первый раз слышите. Что-то с этим будем делать?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь: Приказом министра определили перечень документов, кто и что должен вести. У меня был разговор с одним учителем, он говорит: «А можно убрать у нас несвойственные функции?». Я говорю: «Назовите конкретно, какие?» Не сопровождать детей при подвозе их в школу. Но это не несвойственная функция. Если родитель сам везет ребенка в школу и его передает дальше администрации школы – это одно дело. Он пошел в класс учиться и так далее. Или едет родитель с ребенком в транспорте, сопровождает его. Или родитель его отпустил, он самостоятельно едет, это уже дело родителя. Но если мы организуем подвоз учащихся, мы не можем его просто впихнуть в автобус и сказать водителю, чтобы отвечал за этого ребенка. Понятно, что в этом случае мы предусмотрели так называемые надбавки, которые могут устанавливаться за этот вид работы. А если кто-то требует: дайте отчет о проведении мероприятия, то мне как министру эти отчеты не нужны. Перед тем как ехать в какой-то регион и посещать какую-то школу, я просто открываю интернет и просматриваю сайты школ. Если вижу, что сайт школы не обновлялся с 2018 года, то мне все становится понятно. Мне не нужны эти отчеты.

Игорь Карпенко:

Учителя – люди творческие, кто-то придумывает какие-то новации на урок, он что-то оформляет. Мы в свое время тоже это делали. Хочется это как-то обставить красиво, показать, это требует определенных усилий. Мы в свое время делали так называемые папки. Сейчас это немного по-другому, через интернет, через компьютерные технологии что-то оформляется. Кто-то говорит, что не надо писать план урока. Наверное, молодому специалисту все-таки нужно. Для более опытного, может, его не нужно писать в том объеме, как мы писали, обучаясь методикам преподавания в вузе. Может, достаточно небольшого опорного конспекта. Согласитесь, любой человек, который идет в аудиторию, все равно делает для себя какие-то наброски, тезисы. Даже идя к вам сегодня на передачу, я получил большой перечень вопросов, даже было сложно сориентироваться. А мы начали совершенно по-другому сегодня беседу. Скажу больше, мы сейчас готовим еще один нормативный акт правительства, который должен точки над и расставить. Потому что есть определенные перегибы, может, где-то и на местах, иногда директор школы требует не то, что нужно.

Ольга Коршун:

Расскажите, что это за акт? Новый документ как-то школу разгрузит?