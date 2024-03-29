Внимание Президента к безопасности – это вполне адекватное поведение. Дзиодзина о поездке Лукашенко в Ошмяны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Желаем мы сами того или нет, но, оказавшись в пространстве социальных сетей, порой приходится встретиться с «ценным мнением» интернет-истериков. Напомню, что ни один Telegram-канал или другой СМИ-источник не признают просто так экстремистским. И если уж этот статус кому-то присвоен, он сигналит про качество той информации, что в себе содержит.

Ведь зачастую под видом какой-либо сердобольной критики, мнения или как бы нейтральных сообщений нас пытаются посадить на эмоции и заставить оценивать ход текущих событий с точки зрения них. А это, как правило, однобоко, неадекватно или вообще искаженно.

К примеру, на днях белорусский Президент посещал Ошмяны. В этот раз встреча Александра Лукашенко состоялась с военными, что с учетом последних опасных событий вблизи страны и конкретно его президентской должностью стратегически правильно и нормально.

«Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», – подчеркнул Александр Лукашенко при встрече с военными. По сути, это та основная мысль, что сообщает нам о стратегических планах главы государства. Ведь народ, как правило, ждет от своего Президента защиты, а при тревожных известиях про теракт мы тоже в ней особо нуждаемся. Когда просто спокойнее знать, что должные меры предприняты и возможность подобных событий у нас сведена в самый минимум.