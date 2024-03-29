Внимание Президента к безопасности – это вполне адекватное поведение. Дзиодзина о поездке Лукашенко в Ошмяны

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Желаем мы сами того или нет, но, оказавшись в пространстве социальных сетей, порой приходится встретиться с «ценным мнением» интернет-истериков. Напомню, что ни один Telegram-канал или другой СМИ-источник не признают просто так экстремистским. И если уж этот статус кому-то присвоен, он сигналит про качество той информации, что в себе содержит.
Ведь зачастую под видом какой-либо сердобольной критики, мнения или как бы нейтральных сообщений нас пытаются посадить на эмоции и заставить оценивать ход текущих событий с точки зрения них. А это, как правило, однобоко, неадекватно или вообще искаженно.
К примеру, на днях белорусский Президент посещал Ошмяны. В этот раз встреча Александра Лукашенко состоялась с военными, что с учетом последних опасных событий вблизи страны и конкретно его президентской должностью стратегически правильно и нормально.
«Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», – подчеркнул Александр Лукашенко при встрече с военными. По сути, это та основная мысль, что сообщает нам о стратегических планах главы государства. Ведь народ, как правило, ждет от своего Президента защиты, а при тревожных известиях про теракт мы тоже в ней особо нуждаемся. Когда просто спокойнее знать, что должные меры предприняты и возможность подобных событий у нас сведена в самый минимум.
Алена Дзиодзина:
Оттого, повторюсь, внимание белорусского лидера к безопасности и порядку – это вполне адекватное поведение, согласно его президентской должности, угроз современной реальности и запроса наших людей на спокойствие.
И сейчас бы зарубежным СМИ так называемым «беглым» или каким-то экстремистским каналам упрекать белорусского Президента за готовность ответить текущим угрозам. Тем не менее в одном из них новость о необходимости принятых мер освещается так, где якобы наш Президент не про то волнуется. И в контексте их искаженной риторики в Беларуси мобилизуются против Прибалтики с Польшей!
Просмотрев запись с рабочей поездки в Ошмяны, отчетливо видно, что это не так. Но экстремистский ресурс преднамеренно провоцирует на эмоции, ведь их прямая задача – дискредитировать лидера и ослабить страну для угроз. И если что-то пойдет не так, они же первые намекнут, что у нас просмотрели.
Потому третий раз подчеркну, что действия и слова белорусского лидера стратегически адекватны и правильны. И независимо от того, миролюбивы мы сами по себе или нет, как правило, враг понимает нас лишь в формате сугубо вражеской логики. И увы, но она понимает лишь силу. Недавний опыт теракта в «Крокусе» весьма показательно учит, что с врагами должен быть разговор короткий. И упрекать Президента страны за его заботу о безопасности – это недальновидно и в данном случае глупо. Как минимум.
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