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В Гомеле открыли обновлённое здание городского отдела Следственного комитета

29 марта 2024 07:47
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У гомельских правоохранителей новоселье. В областном центре открыли здание городского отдела Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле открыли обновлённое здание городского отдела Следственного комитета-1

Сотрудники теперь будут трудиться в комфортных условиях. Здание соответствует всем современным требованиям. Есть тренажерный зал, создана безбарьерная среда, оборудованы помещения для хранения документов и проведения следственных действий.

В Гомеле открыли обновлённое здание городского отдела Следственного комитета-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Ребята работают качественно, с полной самоотдачей. Переселение их в новое здание – это событие в определенной степени награда за их труд. Огромное спасибо главе государства за постоянную заботу о Следственном комитете, за понимание значимости работы нашего ведомства. Огромное спасибо местным властям.

В Гомеле открыли обновлённое здание городского отдела Следственного комитета-7

Гомельский городской отдел Следственного комитета по итогам 2023 года лучший в Беларуси. Важная работа на благо государства, справедливости и соблюдения законности будет продолжаться.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Новости Гомеля и Гомельской области

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