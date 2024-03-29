В Гомеле открыли обновлённое здание городского отдела Следственного комитета

У гомельских правоохранителей новоселье. В областном центре открыли здание городского отдела Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники теперь будут трудиться в комфортных условиях. Здание соответствует всем современным требованиям. Есть тренажерный зал, создана безбарьерная среда, оборудованы помещения для хранения документов и проведения следственных действий.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Ребята работают качественно, с полной самоотдачей. Переселение их в новое здание – это событие в определенной степени награда за их труд. Огромное спасибо главе государства за постоянную заботу о Следственном комитете, за понимание значимости работы нашего ведомства. Огромное спасибо местным властям.