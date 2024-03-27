Теракт в «Крокус Сити» всколыхнул общественность. Психолог объяснила, почему важна «информационная гигиена»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В мире всегда происходит что-то чудовищно страшное, что в той или иной степени затрагивает разные государства и их население. Недавний теракт в «Крокус Сити» ужасающе всколыхнул Красногорск и общественность. Стоит отметить, не только в России. Но и часть мирового сообщества волей-неволей включилась в событие.
При новостях о трагических случаях это норма. И переключиться на нечто другое нам бывает непросто. В большей степени тянет читать и детально вникать, что случилось, много ли жертв: сколько умерших, сколько раненых. Психологически подобные глубина и степень включенности – это, как правило, сильный стресс. И несмотря на то, что думать о себе, возможно, теперь покажется неуместным, это именно то, что особенно важно сделать в первую очередь каждому.
Ведь зачастую теракт как раз намерен заставить бояться, охватить побольше людей чувством паники и за счет их включенности в эти эмоции лишить гражданское общество адекватности. Оттого бесконечный мониторинг новостных лент в большей степени начинает вредить, чем сообщать о трагедии нечто новое. Ведь от безмерного поглощения информации больше узнать не всегда выходит, зато уровень стресса порой нарастает до запредельного.
Алена Дзиодзина:
И подобная взбудораженность в обществе уже не может быть для людей полезной, а, скорее, в большей степени наносит урон. Ведь повернуть время вспять нереально, и то, что уже случилось, изменить не получится, в то время как забота каждого о себе – это противодействие изначальным целям теракта.
Информационная гигиена в подобных случаях является первым шагом, что важно сделать: ограничить поток новостей, а к самим источникам подойти критически. Эти две основные меры способны защитить человека от паники и влияния на эмоции от лженовостей.
Тут важно четко понять, что забота о себе и равнодушие в данном случае не синонимы! И подобный контроль погруженности в новости не является чем-то неправильным или стыдным. Поскольку с психологической точки зрения нет правильных и неправильных способов скорби. Кому-то личной включенности в новости нужно больше, кому-то иначе – необходима дистанция. Просто разные люди горюют по-разному. И упрекать за это друг друга не будет уместным.
При необходимости важно искать поддержки. Возможно, обсудить свои чувства с психологом или во время общения с близкими. Повторюсь, нет вариантов правильных и неправильных, что помогали бы нам сохранить адекватность с гармонией. Ведь основная цель нагнетания паники – заставить людей ненавидеть, переступить границы морали, закона, дискриминировать по нацпризнаку или якобы в чем-то плохой конфессии.
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