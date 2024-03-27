Теракт в «Крокус Сити» всколыхнул общественность. Психолог объяснила, почему важна «информационная гигиена»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В мире всегда происходит что-то чудовищно страшное, что в той или иной степени затрагивает разные государства и их население. Недавний теракт в «Крокус Сити» ужасающе всколыхнул Красногорск и общественность. Стоит отметить, не только в России. Но и часть мирового сообщества волей-неволей включилась в событие.

При новостях о трагических случаях это норма. И переключиться на нечто другое нам бывает непросто. В большей степени тянет читать и детально вникать, что случилось, много ли жертв: сколько умерших, сколько раненых. Психологически подобные глубина и степень включенности – это, как правило, сильный стресс. И несмотря на то, что думать о себе, возможно, теперь покажется неуместным, это именно то, что особенно важно сделать в первую очередь каждому.

Ведь зачастую теракт как раз намерен заставить бояться, охватить побольше людей чувством паники и за счет их включенности в эти эмоции лишить гражданское общество адекватности. Оттого бесконечный мониторинг новостных лент в большей степени начинает вредить, чем сообщать о трагедии нечто новое. Ведь от безмерного поглощения информации больше узнать не всегда выходит, зато уровень стресса порой нарастает до запредельного.