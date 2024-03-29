В Гродно организовали лагерь для детей с особенностями развития

Пока родители работают, дети отдыхают и оздоравливаются. В Гродно на весенних каникулах организовали лагерь с дневным пребыванием для ребят с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети в возрасте от 8 до 18 лет с пользой проводят каждый день отдыха. Мастер-классы, игры и музыкальные мероприятия дополняют различные процедуры на специальном оборудовании и тренажерах под присмотром педагогов и медицинских работников.

Татьяна Валюкевич, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно:

Организован подвоз для детей оздоровительного лагеря, что также очень благоприятно для родителей, что можно подвезти и не заботиться о том, как приехать с ребенком в коррекционный центр. Организованно трехразовое улучшенное питание, и в отсутствие образовательного процесса мы, конечно, можем максимально сконцентрировать реабилитационные мероприятия, игровую деятельность.