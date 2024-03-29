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В Гродно организовали лагерь для детей с особенностями развития

29 марта 2024 08:40
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Пока родители работают, дети отдыхают и оздоравливаются. В Гродно на весенних каникулах организовали лагерь с дневным пребыванием для ребят с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно организовали лагерь для детей с особенностями развития-1

Дети в возрасте от 8 до 18 лет с пользой проводят каждый день отдыха. Мастер-классы, игры и музыкальные мероприятия дополняют различные процедуры на специальном оборудовании и тренажерах под присмотром педагогов и медицинских работников. 

В Гродно организовали лагерь для детей с особенностями развития-4

Татьяна Валюкевич, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно:
Организован подвоз для детей оздоровительного лагеря, что также очень благоприятно для родителей, что можно подвезти и не заботиться о том, как приехать с ребенком в коррекционный центр. Организованно трехразовое улучшенное питание, и в отсутствие образовательного процесса мы, конечно, можем максимально сконцентрировать реабилитационные мероприятия, игровую деятельность.

В Гродно организовали лагерь для детей с особенностями развития-7

Во время летних каникул в коррекционном центре такой отдых для ребят организовывают уже 15 лет. Весной лагерь с дневным пребыванием здесь работает впервые. Но уже с нового учебного года детей с особыми потребностями планируют приглашать на оздоровление во время всех школьных каникул.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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