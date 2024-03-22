77% белорусов довольны собственной жизнью. Психолог объяснила, какие факторы на это влияют

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Не так давно команда социологов изучала вопрос удовлетворенности белорусов собственной жизнью. И результат показал, что 77 % из них по большому счету оказались довольны. Если оценивать выводы с точки зрения психологии и политики, то, по сути, они говорят про возможности белорусов выстраивать жизнь на свое усмотрение. Ведь удовлетворенность народа в конкретной стране неизбежно связана с пирамидой потребностей.

Напомню, что основные из них – это потребность в еде, безопасности, сне, качестве отдыха и здоровья. А также в стабильной работе и созданных для того условиях. Однако бывает такая история: в государстве возможности есть, а человек по каким-то личным причинам их не реализует. И выходит так, что фактически спектр значимых перспектив у людей перед носом, но практически часть из них все равно несчастливы.

Ведь индекс удовлетворенности человека жизнью – это, как правило, симбиоз объективных и субъективных факторов. Из числа объективных – условия. Но в числе субъективных – своя ответственность. Как, например, внимательность к своему здоровью, качеству отдыха, сна и питания. Качество отношений людей с окружением. Есть ли, к примеру, семья и друзья. Какая в их случае степень близости и как получается в них получать поддержку. Удается ли людям решать конфликты и часто ли в их отношениях возникают ссоры. Как правило, это истории частные. И возможности государства с ними не связаны.