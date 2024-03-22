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77% белорусов довольны собственной жизнью. Психолог объяснила, какие факторы на это влияют

22 марта 2024 06:40
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
77% белорусов довольны собственной жизнью. Психолог объяснила, какие факторы на это влияют-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Не так давно команда социологов изучала вопрос удовлетворенности белорусов собственной жизнью. И результат показал, что 77 % из них по большому счету оказались довольны. Если оценивать выводы с точки зрения психологии и политики, то, по сути, они говорят про возможности белорусов выстраивать жизнь на свое усмотрение. Ведь удовлетворенность народа в конкретной стране неизбежно связана с пирамидой потребностей.

Напомню, что основные из них – это потребность в еде, безопасности, сне, качестве отдыха и здоровья. А также в стабильной работе и созданных для того условиях. Однако бывает такая история: в государстве возможности есть, а человек по каким-то личным причинам их не реализует. И выходит так, что фактически спектр значимых перспектив у людей перед носом, но практически часть из них все равно несчастливы.

Ведь индекс удовлетворенности человека жизнью – это, как правило, симбиоз объективных и субъективных факторов. Из числа объективных – условия. Но в числе субъективных – своя ответственность. Как, например, внимательность к своему здоровью, качеству отдыха, сна и питания. Качество отношений людей с окружением. Есть ли, к примеру, семья и друзья. Какая в их случае степень близости и как получается в них получать поддержку. Удается ли людям решать конфликты и часто ли в их отношениях возникают ссоры. Как правило, это истории частные. И возможности государства с ними не связаны.

77% белорусов довольны собственной жизнью. Психолог объяснила, какие факторы на это влияют-4

Алена Дзиодзина:
Однако, когда в личной жизни что-нибудь трудно, то зачастую претензии к государству растут. Возвращаясь к итогам проведенного соцопроса, есть все основания сделать вывод, что наша страна способна создать белорусам условия, которые те при готовности и желании могли бы использовать для себя.

Продолжая говорить о характерных признаках в пользу полученных выводов соцопроса, стоит упомянуть возможную корреляцию с диалоговым опытом на предвыборной. Ведь проходящие встречи с простыми людьми показали их большую озабоченность бытовыми вопросами, в то время как ориентация на политику все-таки уменьшилась.

Обычно, когда человек ощущает мир нестабильным, он начинает пытаться его контролировать: чем заняты мировые лидеры, что происходит в стране и ее пределами, какие прогнозы дают эксперты. С приходом благополучия отношение к миру нередко меняется и желание контролировать убегает в сторону. Людям хочется просто жить и озадачиться бытовым комфортом вроде мест прогулок с собаками или проблем ЖКХ, что в благополучных условиях для людей нормально.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина

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