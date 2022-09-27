«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?

Новости Беларуси. Мониторинговые группы заявляют о снижении цен на овощи. В сравнении с 2021 годом цифры снизились на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация с ценообразованием – на особом контроле парламентариев. Самое время делать запасы на зиму, но панике поддаваться не стоит. Тем более у белорусов уже есть опыт. Попытки спровоцировать ажиотаж в магазинах и создать искусственный повышенный спрос на крупы и сахар, не пройдут. Как и обещали госорганы, наша страна вполне способна обеспечить себя самостоятельно, да и высокий урожай не дает в этом усомниться.

Коренная могилевчанка Жанетта Великанова продуктовый шоппинг предпочитает делать исключительно в магазинах. Корзину пенсионерка наполняет скорее по вдохновению, чем по списку. А на него благоприятно влияют акции. Вот и сегодня прямо в тон сезона отдел овощей пестрит желтыми ценниками. Продукцию с белорусских полей можно купить по хорошей цене.

Жанетта Великанова, жительница Могилева:

Я обратила внимание на желтые ценники. Думаю, что меня, например, устраивает. И лук,1 рубль 14 копеек, устраивает. Бывает дешевле, но это некритично и нестрашно для цены. Вполне может быть комфортно.

Одна из причин таких заманчивых цен – рекордный витаминный урожай региона в 2022 году. Другая – маркетинг не спит. В сезон ярмарок, чтобы не потерять клиентов, магазины готовы снизить цены. Для того, чтобы цифры на ценниках отвечали действительности и не были, как говорят, с потолка, каждый месяц депутаты проводят мониторинг. Под их пристальным взглядом: ассортимент, качество хранения, сроки годности и, конечно, цены.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белокачанная капуста за 68 копеек предлагает магазин своим покупателям. Радуют цены на лук. Если в прошлом месяце в торговой сети лук был от 2 рублей до 2 рублей 62 копеек, то благодаря проводимой акции, лук репчатый можно купить за 1 рубль 14 копеек. В отличие от Жанетты могилевчанка Вера Колосова мясо и рыбу покупает на рынке, а вот за молочными продуктами приходит в магазин.

Вера Колосова, жительница Могилева:

По молочке оно движется, но понемножку. Цены, так сказать, повышается пенсия на 10 %, так же можно наблюдать и такой же рост. Заметно изменились ценники на импортные товары. Например, продукты быстрого приготовления, которые так любят студенты, теперь многим не по карману. Вместо популярных ланч-боксов молодые люди все чаще покупают обычные макароны, что с точки зрения здоровья, может, и лучше. Зато на полках с детским питанием и ассортимент, и цены радуют.

Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень большой и богатый выбор масла, растительного в частности. В одно время наблюдался дефицит, сейчас по доступным ценам можно купить любое растительное масло, и подсолнечное. Очень радует количество рапсового масла на наших прилавках. Еще недавний переполох с гречкой сегодня выглядит смешно. В Жодино, к примеру, цена на такой «дефицитный» товар упала. Но есть рост на отдельные продукты: макаронные изделия, сливочное масло, крупы и молочные продукты.

Валерий Стрельченок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Выросла цена на отдельные позиции по хлебу, батон. Цена растет. И, конечно же, касательно нашей уборки урожая, казалось, что мы можем позволить себе где-то со стороны государства цены сдержать. Поскольку нам необходимо, чтобы каждый гражданин мог прийти в магазин и купить то, что он всегда себе позволял. И он должен позволить себе купить необходимый перечень продуктов, который ему нужен.

Докторскую колбаску покупаю. Очень дешевая, по 3,79. Мне очень нравится и детям моим тоже нравится. Куриную голень тоже покупала. Мне нравится «Майский» хлеб очень вкусный. Только был 1,26, подорожал на каких-то 30 копеек, может, на 20.

Хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо, конечно, фрукты. Не все всегда есть, как было, допустим, раньше.