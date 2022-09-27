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«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?

27 сентября 2022 19:02
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Новости Беларуси. Мониторинговые группы заявляют о снижении цен на овощи. В сравнении с 2021 годом цифры снизились на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация с ценообразованием – на особом контроле парламентариев. Самое время делать запасы на зиму, но панике поддаваться не стоит. Тем более у белорусов уже есть опыт. Попытки спровоцировать ажиотаж в магазинах и создать искусственный повышенный спрос на крупы и сахар, не пройдут. Как и обещали госорганы, наша страна вполне способна обеспечить себя самостоятельно, да и высокий урожай не дает в этом усомниться.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-1

Коренная могилевчанка Жанетта Великанова продуктовый шоппинг предпочитает делать исключительно в магазинах. Корзину пенсионерка наполняет скорее по вдохновению, чем по списку. А на него благоприятно влияют акции. Вот и сегодня прямо в тон сезона отдел овощей пестрит желтыми ценниками. Продукцию с белорусских полей можно купить по хорошей цене.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-4

Жанетта Великанова, жительница Могилева:
Я обратила внимание на желтые ценники. Думаю, что меня, например, устраивает. И лук,1 рубль 14 копеек, устраивает. Бывает дешевле, но это некритично и нестрашно для цены. Вполне может быть комфортно.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-7

Одна из причин таких заманчивых цен – рекордный витаминный урожай региона в 2022 году. Другая – маркетинг не спит. В сезон ярмарок, чтобы не потерять клиентов, магазины готовы снизить цены. Для того, чтобы цифры на ценниках отвечали действительности и не были, как говорят, с потолка, каждый месяц депутаты проводят мониторинг. Под их пристальным взглядом: ассортимент, качество хранения, сроки годности и, конечно, цены.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-10

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белокачанная капуста за 68 копеек предлагает магазин своим покупателям. Радуют цены на лук. Если в прошлом месяце в торговой сети лук был от 2 рублей до 2 рублей 62 копеек, то благодаря проводимой акции, лук репчатый можно купить за 1 рубль 14 копеек.

В отличие от Жанетты могилевчанка Вера Колосова мясо и рыбу покупает на рынке, а вот за молочными продуктами приходит в магазин.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-13

Вера Колосова, жительница Могилева:
По молочке оно движется, но понемножку. Цены, так сказать, повышается пенсия на 10 %, так же можно наблюдать и такой же рост.

Заметно изменились ценники на импортные товары. Например, продукты быстрого приготовления, которые так любят студенты, теперь многим не по карману. Вместо популярных ланч-боксов молодые люди все чаще покупают обычные макароны, что с точки зрения здоровья, может, и лучше. Зато на полках с детским питанием и ассортимент, и цены радуют.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-16

Наталья Тарасенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень большой и богатый выбор масла, растительного в частности. В одно время наблюдался дефицит, сейчас по доступным ценам можно купить любое растительное масло, и подсолнечное. Очень радует количество рапсового масла на наших прилавках.

Еще недавний переполох с гречкой сегодня выглядит смешно. В Жодино, к примеру, цена на такой «дефицитный» товар упала. Но есть рост на отдельные продукты: макаронные изделия, сливочное масло, крупы и молочные продукты.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-19

Валерий Стрельченок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Выросла цена на отдельные позиции по хлебу, батон. Цена растет. И, конечно же, касательно нашей уборки урожая, казалось, что мы можем позволить себе где-то со стороны государства цены сдержать. Поскольку нам необходимо, чтобы каждый гражданин мог прийти в магазин и купить то, что он всегда себе позволял. И он должен позволить себе купить необходимый перечень продуктов, который ему нужен.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-22

Докторскую колбаску покупаю. Очень дешевая, по 3,79. Мне очень нравится и детям моим тоже нравится. Куриную голень тоже покупала. Мне нравится «Майский» хлеб очень вкусный. Только был 1,26, подорожал на каких-то 30 копеек, может, на 20.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-25

Хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо, конечно, фрукты. Не все всегда есть, как было, допустим, раньше.

«Внимание на жёлтые ценники». Что думают белорусы о стоимости продуктов и грозит ли нам их дефицит?-28

Контроль над  ценами, особенно социально значимых товаров, – в центре внимания Президента. Поездки  в регионы, рабочие встречи, большие совещания. Александр Лукашенко всегда поднимает вопрос ценников на товары. Пример. Во время инспекции агрохолдингов западных областей страны глава государства потребовал сделать жилье для  крестьян доступнее. В том числе используя наш традиционный ресурс – лес. После этого деловая древесина стала дешевле. Еще один важный посыл правительству  – кивать на международную экономическую сейсмичность в Беларуси не будут. Обойдемся без социальных катаклизмов. А мировой тренд, когда богатые богатеют, а бедные нищают, останется за границами нашего государства.

«Рынок мы им обеспечили, а они великие». Лукашенко о предприятиях, которые недовольны регулированием цен. Читайте здесь.

Мониторинги цен на товары, лекарства и услуги продолжаются.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Жанетта Великанова # Людмила Здорикова # Вера Колосова # Наталья Тарасенко # Валерий Стрельченок # Александр Лукашенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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