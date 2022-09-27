«Я впервые в таком погружении». Гостям Беловежской пущи показали гон оленя в дикой природе

Новости Беларуси. В Национальном парке «Беловежская пуща» встретили свыше четверти миллиона туристов. Вырос поток иностранных гостей. И это несмотря на ковидные ограничения, которые сохраняются в отдельных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые в 2022 году туристов пригласили на рев оленей. И это уникальный момент из мира дикой природы. Наши корреспонденты увидели все своими глазами.

Беловежская пуща – заповедный напев. Реликтовый древний лес – место величия природы всего европейского континента. Музей природы – одна из самых посещаемых экспозиций в Беларуси: в год свыше 150 тысяч туристов. Величественные зубры, благородные олени, древние туры, орланы-белохвосты – сокровищница Беловежской пущи наполнена сполна. А потому туристы съезжаются в Беларусь со всех уголков планеты.

Алеся Хозеева:

Необходимо посещать такие места, потому что мы действительно многое не знаем, что у нас есть в Беларуси, какие заповедные места, исторические места. Это действительно дорогого стоит.

Первый в Беларуси скансен. Археологический музей под открытым небом – ожившая история от Каменного века до раннего Средневековья. Белорусские археологи раскопали здесь древности, место исторически выверено. Из года в год число туристов растет с геометрической прогрессией. Навыки древних познали только в 2022 году 15 тысяч туристов – гости из Ирана, Южной Кореи и Венесуэлы.

Светлана Кончиц, директор РУП «Центркурорт»:

Это те истоки, которые мы действительно должны ценить, помнить, чтобы наши семьи могли путешествовать и наслаждаться не только природой, но и нашей историей. Это наследие ЮНЕСКО.

Карина Багиева:

Беларусь имеет очень большой потенциал в плане развития туризма. Такие места, как Беловежская пуща, являются наглядным примером, что этот потенциал можно развивать и привлекать сюда как можно больше людей, в том числе и из России. На взаимной основе развитие двустороннего сотрудничества в сфере туризма позволит только укрепить наши плотные связи – культурные, ментальные, исторические. Такое впервые в Беловежской пуще – гостей пригласили в лоно дикой природы. Десятки километров вглубь заповедного леса – все ради уникального момента: гона благородного оленя. Самцы собирают свой гарем, издавая специфический рев. Повторить его может и специально обученный человек – вабильщик. Он знает искусство и даже интонации оленей разных возрастов и повторяет их с помощью манки.

Денис Климец, инженер по охотничьему хозяйству Национального парка «Беловежская пуща»:

Рев взрослого оленя громкий – с рыком и хрипотой. В Беларуси наберется не больше десятка молодых вабильщиков, кто овладел мастерством. Олени во время гона становятся менее осторожными и выходят на опушку, где их можно рассмотреть. Для Дениса Климца, уроженца пущанской деревни, это шестой сезон. Впервые вабит на публике из более чем 70 туристов.

Денис Климец:

Для проведения результативной охоты, для проведения учета животных, посчитать, сколько их. Погода иногда плохая, и олени ревут слабо. Вабильщик приезжает, один раз трубанул – олени ему отозвались, и он быстро посчитал.

Елена Воробьева:

Я впервые в таком погружении в природе, когда это все кругом настоящее и это не фильм, и ты в этой природе, которая рядом с тобой. Ощущение этой первозданности присутствует. Ты понимаешь, что это все настоящее, это в реальности.