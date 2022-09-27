«Нам удастся сократить количество отходов». Как на заводе под Минском из мусора производят стройматериалы?

Новости Беларуси. Важный шаг к решению экологической проблемы. Под Минском открылся уникальный центр по переработке отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Расположился он недалеко от МКАД.

В торжественной обстановке пока запустили первую очередь. В ее состав входят три производственных участка. Здесь принимают и перерабатывают растительные, древесные, минеральные строительные отходы. На сортировку также привозят бумагу, стекло, пластик, пакеты.

Геннадий Лавренчик, начальник участка предприятия по обращению с отходами:

Основной задачей является, чтобы полезная фракция, которую можно использовать, пошла в повторное использование. Строительные отходы перерабатываем, где производим строительную продукцию: щебень вторичный, смесь минеральную. И, соответственно, растительные отходы: трава, листва, которые собираются в коммунальном хозяйстве города Минска и Минского района, перерабатываем в компост органический и щепу топливную.

Центр по переработке отходов будет обслуживать жителей Минска и Минского района. Площадь объекта – два гектара, а количество принимаемых отходов – 80 тысяч тонн в год. Уже создано 50 рабочих мест, в смену работает 16 человек.