«Нам удастся сократить количество отходов». Как на заводе под Минском из мусора производят стройматериалы?

Новости Беларуси. Важный шаг к решению экологической проблемы. Под Минском открылся уникальный центр по переработке отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Расположился он недалеко от МКАД.
Новости Беларуси. Важный шаг к решению экологической проблемы. Под Минском открылся уникальный центр по переработке отходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Расположился он недалеко от МКАД.
В торжественной обстановке пока запустили первую очередь. В ее состав входят три производственных участка. Здесь принимают и перерабатывают растительные, древесные, минеральные строительные отходы. На сортировку также привозят бумагу, стекло, пластик, пакеты.
Геннадий Лавренчик, начальник участка предприятия по обращению с отходами:
Основной задачей является, чтобы полезная фракция, которую можно использовать, пошла в повторное использование. Строительные отходы перерабатываем, где производим строительную продукцию: щебень вторичный, смесь минеральную. И, соответственно, растительные отходы: трава, листва, которые собираются в коммунальном хозяйстве города Минска и Минского района, перерабатываем в компост органический и щепу топливную.
Центр по переработке отходов будет обслуживать жителей Минска и Минского района. Площадь объекта – два гектара, а количество принимаемых отходов – 80 тысяч тонн в год. Уже создано 50 рабочих мест, в смену работает 16 человек.
Эрвин Куртбединов, генеральный директор компании по обращению с отходами:
Очень важно, как население понимает и чувствует ли ответственность за раздельный сбор. Раздельный сбор раздельному сбору рознь. Только в том случае, если население будет правильно разделять фракции ТКО, только в этом случае нам удастся сократить количество отходов, поступающих на полигоны. Тем самым возвращать большее количество сырья в повторный промышленный оборот.
Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
По программе действий правительства до 2035 года должны работать 28 крупных объектов, комплексов по переработке коммунальных отходов. Необходимо отметить, что шесть объектов в стране уже введены, эксплуатируются и работают, три объекта строятся в Орше. На подходе еще ряд объектов.
Вторую очередь центра по переработке отходов планируют открыть в 2025 году. Его общая площадь составит семь гектаров, вдвое увеличат количество рабочих мест, а мощность производства будет 200 тысяч тонн в год.