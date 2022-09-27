«Не только чтение лекций». Может ли онлайн-обучение заменить «живой урок» и насколько консервативна белорусская школа?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько. Юлия Бешанова, СТВ:

Нас очень часто критикуют за излишнюю консервативность нашего школьного образования, в упрек ставят, что мы наследники той же советской системы. Сейчас мы идем в ногу со временем? Педагогов готовим с учетом современных технологий? Ведь и дети поменялись. «Советская система была замечательной. Слава богу, что мы от нее не отошли»

Александр Шатько, общественный деятель, педагог:

Советская система была замечательной. Слава богу, что мы от нее не отошли. Ее, конечно, дополнять и пополнять надо, учитывая современные технологии. Знаете, гаджеты тоже не все решают, ведь большинство зарубежных стран в рамках своего образования, престижные учебные заведения – гаджетов у детей на уроках и вообще в учебном процессе нет. Гаджеты появляются после. Ничто не заменит живую книгу, чтение. Юлия Бешанова:

Как вы помните, особенно в период эпидемии говорилось о том, что здорово – все переходим на онлайн-обучение, и это, в принципе, хорошо заменяет школу, педагога. «От образа учителя зависит очень многое». Может ли онлайн-обучение заменить «живой урок»?

Александр Шатько:

Ничего это не заменяет, это только ухудшает ситуацию. Работа в коллективе – это очень важно. Это социализация, это видеть, как твой сверстник где-то На что-то равняться, к чему-то тянуться, как-то устраиваться. Юлия Бешанова:

Наверное, личность учителя – это не только чтение лекций. Александр Шатько:

Конечно. Это живое общение. От образа учителя зависит очень многое, от его возможности поуправлять классом, где-то как-то расставить акценты. Дети четко чувствуют, они четко это видят, видят отношение. Мы вспоминаем каких учителей? Жестких, строгих. Мы не вспоминаем тех, которые абы было все хорошо, и ради бога. Тяните и тяните. Мы вспоминаем жестких учителей. По крайней мере, я по своей жизни и по своему школьному образованию помню по именам, фамилиям и отчествам, внешне только тех, которые были жесткие, конкретные, но очень справедливые. Сегодня в авторитете педагоги знающие, требовательные, которые детям отдают душу