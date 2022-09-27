«Не только чтение лекций». Может ли онлайн-обучение заменить «живой урок» и насколько консервативна белорусская школа?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно, и общественный деятель, педагог Александр Шатько.
Юлия Бешанова, СТВ:
Нас очень часто критикуют за излишнюю консервативность нашего школьного образования, в упрек ставят, что мы наследники той же советской системы. Сейчас мы идем в ногу со временем? Педагогов готовим с учетом современных технологий? Ведь и дети поменялись.
«Советская система была замечательной. Слава богу, что мы от нее не отошли»
Александр Шатько, общественный деятель, педагог:
Советская система была замечательной. Слава богу, что мы от нее не отошли. Ее, конечно, дополнять и пополнять надо, учитывая современные технологии. Знаете, гаджеты тоже не все решают, ведь большинство зарубежных стран в рамках своего образования, престижные учебные заведения – гаджетов у детей на уроках и вообще в учебном процессе нет. Гаджеты появляются после. Ничто не заменит живую книгу, чтение.
Юлия Бешанова:
Как вы помните, особенно в период эпидемии говорилось о том, что здорово – все переходим на онлайн-обучение, и это, в принципе, хорошо заменяет школу, педагога.
«От образа учителя зависит очень многое». Может ли онлайн-обучение заменить «живой урок»?
Александр Шатько:
Ничего это не заменяет, это только ухудшает ситуацию. Работа в коллективе – это очень важно. Это социализация, это видеть, как твой сверстник где-то На что-то равняться, к чему-то тянуться, как-то устраиваться.
Юлия Бешанова:
Наверное, личность учителя – это не только чтение лекций.
Александр Шатько:
Конечно. Это живое общение. От образа учителя зависит очень многое, от его возможности поуправлять классом, где-то как-то расставить акценты. Дети четко чувствуют, они четко это видят, видят отношение. Мы вспоминаем каких учителей? Жестких, строгих. Мы не вспоминаем тех, которые абы было все хорошо, и ради бога. Тяните и тяните. Мы вспоминаем жестких учителей. По крайней мере, я по своей жизни и по своему школьному образованию помню по именам, фамилиям и отчествам, внешне только тех, которые были жесткие, конкретные, но очень справедливые.
Сегодня в авторитете педагоги знающие, требовательные, которые детям отдают душу
Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директор средней школы № 14 Молодечно:
Требования к учителям, представление об учителях никак не изменились. Сегодня действительно в авторитете педагоги знающие, требовательные, которые действительно детям отдают душу. На вечере встречи больше всего детей приходит именно к тем педагогам, которые в период обучения, наверное, больше всего или претензий предъявляли, или требовательность была.
Юлия Бешанова:
Они были самыми небезразличными.
Калина Капуцкая:
Это потом дети понимают, а в период учебы, конечно, им не очень комфортно, а потом слова благодарности, конечно, скажут.
Александр Шатько:
И это не страх, это уважение.
Калина Капуцкая:
Конечно.
Юлия Бешанова:
Но ты это понимаешь гораздо позже.