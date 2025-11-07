БЕЛАЗ открыл модернизированный цех испытаний автомобилей и тягачей

Белорусский гигант и «тяжеловес» отечественного машиностроения – речь, разумеется, о нашем БЕЛАЗе – увеличивает производственные мощности. Теперь в год на предприятии в Жодино смогут выпускать около 1200 самосвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все благодаря запуску обновленной конвейерной линии цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей.

Это часть большой инвестиционной работы по модернизации всего производства. Цех полностью переоснастили: закупили высокотехнологичное оборудование, старые коммуникации и мостовые краны заменили на новые. Также внедрили информационную систему управления и мониторинга. К слову, собственной разработки.

Она позволяет в режиме реального времени контролировать качество и процесс сборки, а значит, обеспечивает оптимальную работу линии. Реконструкция и модернизация цеха увеличит мощности производства почти на треть.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Условия труда для наших работников существенно улучшены, что повлияет и на качество выполняемых работ. Ну и эффективность использования производственных площадей. Здесь использовались системы вертикального хранения, это новое для нас технологическое решение, которое мы намерены тиражировать и в других производственных подразделениях нашего предприятия. Это укрепляет наш потенциал и позволяет нам более уверенно смотреть в будущее, не только нашего предприятия, но и нашей страны.

БЕЛАЗ удерживает треть мирового рынка по производству карьерных самосвалов. География поставок – более 80 стран. При этом на предприятии продолжается реализация масштабных и перспективных проектов. Недавняя премьера – самосвал на водороде. В планах создать целую линейку большегрузов на экологичном виде топлива грузоподъемностью от 90 до рекордных 450 тонн.