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Вместе сделали сердце. Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками

01 сентября 2021 22:01
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Новости Беларуси. Закономерно, дольше всего главу государства не отпускают самые маленькие школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:
Первый урок, единый для абсолютно всех белорусских учеников, посвящен Году народного единства. Учитывая пережитое в прошлом году, как же могло быть иначе? Эти первоклассники в силу возраста пока еще мало что могут рассказать о высоких материях, и, конечно, не станут рассуждать о причинах внутренних или внешних разладов и кризисов, зато для них Беларусь – цельная страна. Такой и должна быть, как ни крути – не это ли главное?

Вместе сделали сердце. Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками-1

Это, я так понимаю, сердце? И куда мы разместим, Егор?
Сюда.

Вместе сделали сердце. Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками-4

Ты молодец, ты прямо в центр. Ну, все понятно.

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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