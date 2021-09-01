Вместе сделали сердце. Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками

Новости Беларуси. Закономерно, дольше всего главу государства не отпускают самые маленькие школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Первый урок, единый для абсолютно всех белорусских учеников, посвящен Году народного единства. Учитывая пережитое в прошлом году, как же могло быть иначе? Эти первоклассники в силу возраста пока еще мало что могут рассказать о высоких материях, и, конечно, не станут рассуждать о причинах внутренних или внешних разладов и кризисов, зато для них Беларусь – цельная страна. Такой и должна быть, как ни крути – не это ли главное?