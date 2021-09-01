«Надо сделать очередной шаг». Лукашенко рассказал о союзных программах Беларуси и России

Новости Беларуси. Журналистский интерес 1 сентября коснулся нескольких животрепещущих тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В топе – встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, запланированная на 9 сентября. В предварительной повестке актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества и международная проблематика. Но в заголовки отдельные медиа, по привычке, выводят «дорожные карты», очевидно, окрашивая союзные договоренности в темные тона. Впрочем, каждый разговор президентов Беларуси и России становится поводом для интернет-шума.

Анатолий Занкович, директор дирекции информационного вещания ОНТ:

Как на самом деле сейчас обстоит дело с союзными программами, все ли у нас готово и остались ли какие-то вообще разногласия?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут рассказывать, что ситуация сложилась, сдаем суверенитет, независимость и так далее): мы больше трех лет назад поставили перед правительствами, да и всеми странами (Россия, Беларусь, два президента, еще в Сочи), задачу: нам надо сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Почему мы это сделали? Потому что вы нас начали толкать, критиковать: да чего, сколько мы топчемся, ничего не видно, ничего не слышно. И вот тогда, реагируя на требование народов, мы с президентом России приняли решение. Специалисты собрались, выработали дорожные карты, которые мы должны принять, подписать. Это разные направления. Это, допустим, сейчас называемые союзные программы. Они превратились в настоящие союзные программы. Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет. Поэтому мы их сделали союзными программами и, подписав их, а мы примем на высшем госсовете их, сейчас правительство… Поручим правительству, если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на высшем госсовете.

Поговорить с главой государства о личном хотели и местные жители. Бобруйчане собрались у ворот новой школы, чтобы пообщаться со своим Президентом. Окончание рабочей Поездки в Бобруйск оказалось вот таким искренним и теплым.