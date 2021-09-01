Азарёнок: «Посмотрите любопытное признание. Оно с потрохами сдаёт всю змагарскую философию»
Новости Беларуси. 1 сентября стало еще и очередным поводом для провокаций со стороны беглых маргиналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Они призывали уже к совершенно смехотворным выходкам. Как, например, оставить учителей без цветов на 1 сентября. Однако, как это происходит каждый раз, провокации не удались. Поддерживать безумные идеи никто не пожелал. Почему так называемые оппозиционеры так далеки от народа и совершенно не понимают менталитет белорусов?
Ответы искал Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0»
Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь скучновато стало, змагары, вы не находите? Вы опозорены и разгромлены, и только ленивый не смеется над вашей убогостью. Уже и пинать вас не так интересно, но мы продолжим.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Подробнее смотрите в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Ну вы отожгли, конечно, в последнее время. Сначала объявили очередной лохотрон для сандаля. Мол, вместо цветов, давайте на барадзьбу задонатим. А потом и психопат-алкоголик Болтунец всхрюкнул: оставим учителей без букетов. Но змагары и реальность – это, по-одесски, две большие разницы. И вчера интернет заполнили видео с очередями у цветочных магазинов.
Но это еще цветочки. Времена для вас, змагары, наступают темные и мрачные. Польша и Литва, вы охамели и оборзели, вы слишком много на себя взяли, и вот, не сдюжили. Посмотрите завтра расследование АТН о ситуации с мигрантами. Там будет много интересного. И мы не виноваты, что ваши госслужбы дырявые как решето.
Григорий Азаренок:
А я вернусь к нашим манкуртам и мерзавцам. Посмотрите любопытное признание. Оно с потрохами сдает всю змагарскую философию.
Я думаю, что может быть народ не был готов полностью. Я думаю, что мы еще очень много советские, вот то, что я называю «красный человек». Вот изучением «красного человека» я занималась большую часть своей жизни – где-то лет 40, наверное. И я могу сказать, что это особый тип человека, который боится будущего, если оно каким-то образом абсолютно не узаконено. То есть он боится нового будущего.
Григорий Азаренок:
Да, ты много изучаешь «красного человека». Начала ты с холуйского восхваления Дзержинского и премии Ленинского комсомола. Об этом многое уже говорилось. Стоит отметить другое.
Они сейчас тоже подводят итоги. И стараются понять, почему же у них не получилось. И пришли к выводу. Народец не тот. Народец у них видите ли, «красный». Советский. Он, видите ли, раб в душе. Он будущего боится. Вот они – элита. Они интеллектуалы.
Григорий Азаренок:
Вот эти вот, с колготками на голове, пьяные, визжащие, орущие, блеющие, гуляющие по инструкциям, они свободны и прогрессивны. Высшая каста, сливки общества. Норковые.
А мы вот с вами все ватники. Быдло. «Красные». Мы всего боимся. Победить в гражданской не боялись. За 10 лет построить индустрию, которую на Западе создавали столетиями, не боялись, победить самую мощную военную машину в мире не боялись, возродить страну из руин не боялись, создать после развала самое быстроразвивающееся государство не боялись. А тут вдруг испугались. Жабы-писательницы, которую никто не читал, и прочую пенящуюся элитку.
Григорий Азаренок:
Вот поэтому вы никогда не победите. Вы презираете народ. Вы его ненавидите. Вы его боитесь. Он чужд, он странен, дик для вас.
Наша земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своей
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!