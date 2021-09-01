Азарёнок: «Посмотрите любопытное признание. Оно с потрохами сдаёт всю змагарскую философию»

Новости Беларуси. 1 сентября стало еще и очередным поводом для провокаций со стороны беглых маргиналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Они призывали уже к совершенно смехотворным выходкам. Как, например, оставить учителей без цветов на 1 сентября. Однако, как это происходит каждый раз, провокации не удались. Поддерживать безумные идеи никто не пожелал. Почему так называемые оппозиционеры так далеки от народа и совершенно не понимают менталитет белорусов? Ответы искал Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0» Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь скучновато стало, змагары, вы не находите? Вы опозорены и разгромлены, и только ленивый не смеется над вашей убогостью. Уже и пинать вас не так интересно, но мы продолжим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее смотрите в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Ну вы отожгли, конечно, в последнее время. Сначала объявили очередной лохотрон для сандаля. Мол, вместо цветов, давайте на барадзьбу задонатим. А потом и психопат-алкоголик Болтунец всхрюкнул: оставим учителей без букетов. Но змагары и реальность – это, по-одесски, две большие разницы. И вчера интернет заполнили видео с очередями у цветочных магазинов.

Но это еще цветочки. Времена для вас, змагары, наступают темные и мрачные. Польша и Литва, вы охамели и оборзели, вы слишком много на себя взяли, и вот, не сдюжили. Посмотрите завтра расследование АТН о ситуации с мигрантами. Там будет много интересного. И мы не виноваты, что ваши госслужбы дырявые как решето. Григорий Азаренок:

А я вернусь к нашим манкуртам и мерзавцам. Посмотрите любопытное признание. Оно с потрохами сдает всю змагарскую философию.

Я думаю, что может быть народ не был готов полностью. Я думаю, что мы еще очень много советские, вот то, что я называю «красный человек». Вот изучением «красного человека» я занималась большую часть своей жизни – где-то лет 40, наверное. И я могу сказать, что это особый тип человека, который боится будущего, если оно каким-то образом абсолютно не узаконено. То есть он боится нового будущего. Григорий Азаренок:

Да, ты много изучаешь «красного человека». Начала ты с холуйского восхваления Дзержинского и премии Ленинского комсомола. Об этом многое уже говорилось. Стоит отметить другое. Они сейчас тоже подводят итоги. И стараются понять, почему же у них не получилось. И пришли к выводу. Народец не тот. Народец у них видите ли, «красный». Советский. Он, видите ли, раб в душе. Он будущего боится. Вот они – элита. Они интеллектуалы.

Григорий Азаренок:

Вот эти вот, с колготками на голове, пьяные, визжащие, орущие, блеющие, гуляющие по инструкциям, они свободны и прогрессивны. Высшая каста, сливки общества. Норковые. А мы вот с вами все ватники. Быдло. «Красные». Мы всего боимся. Победить в гражданской не боялись. За 10 лет построить индустрию, которую на Западе создавали столетиями, не боялись, победить самую мощную военную машину в мире не боялись, возродить страну из руин не боялись, создать после развала самое быстроразвивающееся государство не боялись. А тут вдруг испугались. Жабы-писательницы, которую никто не читал, и прочую пенящуюся элитку.