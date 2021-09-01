«Пусть этот учебный год будет для всех вас успешным». Что Президент сказал школьникам 1 сентября?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 сентября приехал в Бобруйск, чтобы поучаствовать в открытии школы, строительство которой держал на личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде озвучил напутствие, адресованное не только тем, кто присутствовал конкретно в этом школьном дворе, а всем тем, для кого 1 сентября – День знаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У каждого из вас, и у меня как Президента страны, начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм. Вы основа, будущее любого государства. И пусть этот учебный год будет для всех вас успешным, интересным, и – самое важное – запоминающимся. Малышам, которым только предстоит открыть для себя мир школьной науки, желаю найти настоящего друга. Ищите этого друга в своем учителе. Это будет самый надежный и преданный друг. Старшеклассникам и выпускникам – понимая важность знаний, о которых я говорил, полученных в школе для достижения целей, к которым они стремятся – терпения, сил, творческого вдохновения вашим педагогам. Запомните: только тот, кто умеет терпеть и преодолевать трудности, сможет добиться успехов в этой жизни. Нам будет очень непросто в этом мире. И нам надо сберечь все, что мы сегодня имеем.

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