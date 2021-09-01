Лукашенко о Союзном государстве: «Нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько поумнели. Сегодня мы видим недостатки в Советском союзе, мы видели и видим недостатки в Евросоюзе. То есть выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, мы можем выстроить такие отношения, которых нет в унитарных государствах. Зачем кого-то куда-то внедрять или в состав вводить? Возьмем оборонку. Два суверенных государства. Но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении, и в ОДКБ перенесли это, составляет белорусская армия. Нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств. Это очень выгодно для Беларуси в экономическом отношении, во всех отношениях. Очень выгодно это и для России. Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России.

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