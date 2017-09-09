«Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»: Андрей Шорец в программе «Большой город»

Новости Беларуси. Минску – 950 лет. Программа «Большой город» посвящена этому юбилею. Минчане получили ряд подарков к этой дате –более 20 объектов: школы, детские сады, бассейны.
Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)
«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска
Также в программе минчан поздравил председатель Мингорисполкома Андрей Викторович Шорец.
Андрей Шорец о Минске: «Хотел бы видеть современным, динамичным городом, в котором комфортно и уютно жить»
Мэр Минска: «Нам не хватает зелени, мест отдыха»
Мэр Минска: «Мы должны быть не приезжими здесь, а полноценными хозяевами своего города»
Шорец: «Не могу спокойно ехать в машине, всегда верчу головой по периметру и, как правило, появляется несколько поручений службам»
Пожелания минчанам от мэра: «Совместной плодотворной работы – чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней