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«Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»: Андрей Шорец в программе «Большой город»

09 сентября 2017 15:28
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Новости Беларуси. Минску – 950 лет. Программа «Большой город» посвящена этому юбилею. Минчане получили ряд подарков к этой дате –более 20 объектов: школы, детские сады, бассейны.

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Также в программе минчан поздравил председатель Мингорисполкома Андрей Викторович Шорец.

Андрей Шорец о Минске: «Хотел бы видеть современным, динамичным городом, в котором комфортно и уютно жить»

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Пожелания минчанам от мэра: «Совместной плодотворной работы – чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней

# общество # Андрей Шорец # День города в Минске-2017

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Пожелания минчанам от мэра: «Совместной плодотворной работы – чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней
09 сентября 2017 15:27

Пожелания минчанам от мэра: «Совместной плодотворной работы – чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней

Шорец: «Не могу спокойно ехать в машине, всегда верчу головой по периметру и, как правило, появляется несколько поручений службам»
09 сентября 2017 15:27

Шорец: «Не могу спокойно ехать в машине, всегда верчу головой по периметру и, как правило, появляется несколько поручений службам»

Мэр Минска: «Мы должны быть не приезжими здесь, а полноценными хозяевами своего города»
09 сентября 2017 15:27

Мэр Минска: «Мы должны быть не приезжими здесь, а полноценными хозяевами своего города»