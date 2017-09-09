Шорец: «Не могу спокойно ехать в машине, всегда верчу головой по периметру и, как правило, появляется несколько поручений службам»

Новости Беларуси. Как мэр Минска ездит по городу, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Вам удаётся спокойно проехаться по Минску, не делая отметок в голове – здесь исправить, здесь похвалить?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Не получается, к сожалению. И даже там какой-то неубранный или выброшенный мусор, из мусорницы разваленный – я, всё равно, как бы, делаю себе отметку и звоню, и прошу, чтобы обратили внимание там-то и там-то. Не получается.

То есть, я не могу спокойно ехать в машине и читать газету.

Я всегда верчу головой по периметру и, как правило, наутро у меня появляется несколько поручений службам, у которых я вижу – у кого-то уже «замылился» глаз, надо подправить.