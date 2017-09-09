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Шорец: «Не могу спокойно ехать в машине, всегда верчу головой по периметру и, как правило, появляется несколько поручений службам»

09 сентября 2017 15:27
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Новости Беларуси. Как мэр Минска ездит по городу, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Вам удаётся спокойно проехаться по Минску, не делая отметок в голове – здесь исправить, здесь похвалить?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Не получается, к сожалению. И даже там какой-то неубранный или выброшенный мусор, из мусорницы разваленный – я, всё равно, как бы, делаю себе отметку и звоню, и прошу, чтобы обратили внимание там-то и там-то. Не получается.

То есть, я не могу спокойно ехать в машине и читать газету.

Я всегда верчу головой по периметру и, как правило, наутро у меня появляется несколько поручений службам, у которых я вижу – у кого-то уже «замылился» глаз, надо подправить.    

Андрей Шорец: «Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»

# общество # Андрей Шорец # День города в Минске-2017

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