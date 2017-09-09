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Пожелания минчанам от мэра: «Совместной плодотворной работы – чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней

09 сентября 2017 15:27
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Новости Беларуси. Как Андрей Шорец поздравил жителей Минска с 950-летием города, смотрите в программе «Большой город».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Я желаю нам совместной плодотворной работы – как городской администрации, так и жителей Минска.

Чтобы у нас были предложения с низов, чтобы мы их реализовывали.

Чтобы мы делали наш город краше, лучше, уютнее и комфортней для проживания. И, конечно, мира, добра и благополучия.

Андрей Шорец: «Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»

# общество # Андрей Шорец # День города в Минске-2017

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