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Мэр Минска: «Нам не хватает зелени, мест отдыха»

09 сентября 2017 15:27
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Новости Беларуси. Что хотел бы изменить в столице Беларуси Андрей Шорец, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Я не говорю, что это – глобальный проект, я говорю о том, что нам не хватает  зелени. Причём, зелени не в глобальном понимании, а в каких-то маленьких парках и скверах, в которых было бы комфортно отдыхать. Нам не хватает, наверное, каких-то мест отдыха, объектов притяжения, куда горожане бы с удовольствием ходили не только на выходные, но и в будни. И не сидели дома – общались, занимались и развивали город вместе с нами.

Андрей Шорец: «Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»

# общество # Андрей Шорец # День города в Минске-2017

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