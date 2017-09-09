Мэр Минска: «Нам не хватает зелени, мест отдыха»

Новости Беларуси. Что хотел бы изменить в столице Беларуси Андрей Шорец, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Я не говорю, что это – глобальный проект, я говорю о том, что нам не хватает зелени. Причём, зелени не в глобальном понимании, а в каких-то маленьких парках и скверах, в которых было бы комфортно отдыхать. Нам не хватает, наверное, каких-то мест отдыха, объектов притяжения, куда горожане бы с удовольствием ходили не только на выходные, но и в будни. И не сидели дома – общались, занимались и развивали город вместе с нами.