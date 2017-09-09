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Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)

09 сентября 2017 15:26
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» оценили школу-новостройку в Минске.

Камилла Шах, СТВ:
Микрорайон «Домбровка». Школа №41. Она строилась два года, открылась 1 сентября и теперь журналисты ходят сюда не реже самих школьников. А посмотреть, действительно, есть на что. Предлагаю увидеть своими глазами.  

22 тысячи метров квадратных.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-1

49 классов. Из них 10 – первых, и, пока, ни одного одиннадцатого. Учебный день каждого школьника начинается с парадного холла, иначе не назовёшь. Большой, светлый, с национальным орнаментом на колоннах.
Слева вдоль коридора – галерея первопечатников.

Справа – выставка изображений архитектурных памятников.  

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-4


Владислав Лосев ученик 6 «А» класса средней школы №41:  
Мне тут всё нравится. Я не могу даже так перечислить.

Школа большая, технологии новые.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-7

Как говорили, что школа хочет в ТОП ввестись.
 
Школа стала подарком не только ученикам и их родителям. Бассейн открыли для посещения всем желающим. Правда, только во внеурочное время и при наличии медицинской справки.

Пропускная способность – 600 человек в сутки.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-10

С понедельника он заработает в полном объёме.
А вот тренажёрный зал уже доступен для занятий.

Проходить здесь будут не уроки физкультуры, а занятия спортивных секций и индивидуальные тренировки. 

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-13


Ирина Дрозд, директор средней школы № 41:
Уже сейчас идёт набор в кружки и секции спортивного направления, хореографического, эстетического. Очень большая сетка.

И пока мы обеспечиваем кружки собственными силами.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-16

То есть, педагоги школы готовы сегодня открыть кружки дополнительного образования.  
Столовая – школе под стать.

Одновременно она может принять до 300 учеников.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-19


Библиотека оборудована с учётом потребностей современного школьника.

Книги здесь можно не только читать, но слушать и скачивать.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-22

Для этого есть 4 рабочих места для прослушивания аудио и 3 компьютера с выходом в Интернет.
Блок начальных классов спроектирован так, чтобы даже перемены проходили с пользой для детей.

На полу – стойкое покрытие для игры на тему «Пожарная безопасность».

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-25

На стенах – алфавит и цифры.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-28

А в кабинетах – конструкторы.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-31


Жанна Александрович, учитель начальных классов высшей категории средней школы № 41:
Для начала, первое, что мы будем делать – это делить предложение на слова.

Каждое слово отдельно выкладывается, лучше всего разным цветом.

Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)-34

Отступая одну обязательно, чтобы они поняли, что между словами всегда есть место, чтобы передать его на письме. И, таким образом, у нас получается предложение «Мама мыла дочку».
Школа изначально была рассчитана на 1 020 детей.

Но сегодня в списках значатся уже более 1 300 учеников.

Конечно, её открытие стало настоящим подарком не только микрорайону, но и многим его жителям.  

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# общество # День города в Минске-2017

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