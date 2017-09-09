Игры на полу, орнамент на стенах: как выглядит новая школа в минской «Домбровке» (фотоэкскурсия)

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» оценили школу-новостройку в Минске. Камилла Шах, СТВ:

Микрорайон «Домбровка». Школа №41. Она строилась два года, открылась 1 сентября и теперь журналисты ходят сюда не реже самих школьников. А посмотреть, действительно, есть на что. Предлагаю увидеть своими глазами. 22 тысячи метров квадратных.

49 классов. Из них 10 – первых, и, пока, ни одного одиннадцатого. Учебный день каждого школьника начинается с парадного холла, иначе не назовёшь. Большой, светлый, с национальным орнаментом на колоннах.

Слева вдоль коридора – галерея первопечатников.

Справа – выставка изображений архитектурных памятников.



Владислав Лосев ученик 6 «А» класса средней школы №41:

Мне тут всё нравится. Я не могу даже так перечислить.

Школа большая, технологии новые.

Как говорили, что школа хочет в ТОП ввестись.



Школа стала подарком не только ученикам и их родителям. Бассейн открыли для посещения всем желающим. Правда, только во внеурочное время и при наличии медицинской справки.

Пропускная способность – 600 человек в сутки.

С понедельника он заработает в полном объёме.

А вот тренажёрный зал уже доступен для занятий.

Проходить здесь будут не уроки физкультуры, а занятия спортивных секций и индивидуальные тренировки.



Ирина Дрозд, директор средней школы № 41:

Уже сейчас идёт набор в кружки и секции спортивного направления, хореографического, эстетического. Очень большая сетка.

И пока мы обеспечиваем кружки собственными силами.

То есть, педагоги школы готовы сегодня открыть кружки дополнительного образования.

Столовая – школе под стать.

Одновременно она может принять до 300 учеников.



Библиотека оборудована с учётом потребностей современного школьника.

Книги здесь можно не только читать, но слушать и скачивать.

Для этого есть 4 рабочих места для прослушивания аудио и 3 компьютера с выходом в Интернет.

Блок начальных классов спроектирован так, чтобы даже перемены проходили с пользой для детей.

На полу – стойкое покрытие для игры на тему «Пожарная безопасность».

На стенах – алфавит и цифры.

А в кабинетах – конструкторы.



Жанна Александрович, учитель начальных классов высшей категории средней школы № 41:

Для начала, первое, что мы будем делать – это делить предложение на слова.

Каждое слово отдельно выкладывается, лучше всего разным цветом.

Отступая одну обязательно, чтобы они поняли, что между словами всегда есть место, чтобы передать его на письме. И, таким образом, у нас получается предложение «Мама мыла дочку».

Школа изначально была рассчитана на 1 020 детей.