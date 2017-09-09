Андрей Шорец о Минске: «Хотел бы видеть современным, динамичным городом, в котором комфортно и уютно жить»

Новости Беларуси. Интервью мэра Минска в программе «Большой город».
Олег Степанюк, СТВ:
Городу 950 лет, каким бы Вы хотели его видеть лет через 10?
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Хотел бы видеть современным, динамичным городом, в котором комфортно и уютно жить, и работать.
Олег Степанюк:
Какой след после себя Вы бы хотели оставить в жизни, истории Минска?
Андрей Шорец:
Знаете, след – это как-то так громко говорить.
Результат нашей работы – это результат работы команды, которая работает по разным направлениям.
Это и строительство, и коммунальная сфера, и социальная сфера. Мы строим метро, мы строим новые предприятия, мы развиваем наше жилищное строительство: строим большие комплексы, застраиваем территории «Маяк Минска» и «Минск-Мир», и другие. Появляются какие-то интересные, знаковые объекты на карте города, которые радуют минчан. Некоторые спорно относятся к этому, но, всё-таки, я уверен, что мы вместе с горожанами с каждым годом делаем наш город комфортнее и уютнее.
Андрей Шорец: «Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»