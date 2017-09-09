Мэр Минска: «Мы должны быть не приезжими здесь, а полноценными хозяевами своего города»

Новости Беларуси. О взаимодействии властей и жителей столицы Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Вы часто проводите «прямые» телефонные линии, читаете электронные обращения и просто встречаетесь с минчанами. Кроме жалоб, просьб решить проблему, люди предлагают свои идеи, как что-то изменить, улучшить? Много ли интересных и толковых идей, которые можно взять на вооружение?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Очень мало, практически нет. Если сразу ещё какой-то посыл был, но они такого, больше абстрактного плана, были, то сейчас практически весь поток обращений – как на «прямые» телефонные линии, так и письменные – они, в основном, сводятся к решению каких-то конкретных проблем конкретных граждан.

Как в сфере ЖКХ, так в сфере строительства, кого-то не устраивает торговля, кого-то обидели в поликлинике.

То есть, житейские проблемы, которые, как бы, волнуют одного конкретного человека.

Олег Степанюк:

То есть, Вам бы хотелось больше активности от нас, минчан?

Андрей Шорец:

Конечно. А по-другому не бывает. И, наверное, не я придумал: если мы, каждый, не поймём, что город – это, в том числе, и я, и от того, что я буду делать, и какие действия я буду предпринимать, так и будет развиваться мой город – ничего не будет. То есть, мы должны быть не приезжими здесь, а полноценными хозяевами своего города. И тогда вот этот симбиоз властей и жителей – он даст определённые результаты.