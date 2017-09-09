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«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска

09 сентября 2017 15:26
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Новости Беларуси. Оборудование в новом бассейне в Минске оценили корреспонденты программы «Большой город».

Камилла Шах, СТВ:
1 сентября в Минске открывались не только школы и сады.

Бассейн «Дружба» в Брилевичах тоже принял первых посетителей.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-1

О том, насколько необходим был микрорайону свой бассейн, хорошо говорят цифры: ежедневно здесь продаётся более 100 абонементов.

Первыми посетителями бассейна стали учащиеся спортивной школы «Нептун» и клуба плавания Александры Герасимени.  

Минчане:
Детям нужно развиваться. Они должны заниматься чем-то. Хотя бы будет у них смысл какой-то. Пойти в бассейн, поплавать, чем погулять.

Это лучше будет, чем погулять на улице.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-4

Без бассейна тяжело, далеко и везде занято очень много, не попасть, абонемент не взять. Слава Богу, тут построили, теперь будем сюда ходить.

В бассейне – две чаши. Малая – для самых юных пловцов – 8 на 10 метров.  И основная – 25 на 11.

Одновременно водные процедуры могут принимать до 70 человек.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-7

Однако, судя по растущему интересу жителей района, записываться в бассейн лучше заранее.
Александр Лагуновский, директор детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Нептун»:
В данном микрорайоне Брилевичи, «Дружба» – это первый бассейн, построенный по типовому проекту. Он был открыт 1 сентября, к огромной радости жильцов данного микрорайона. Основные задачи – это оздоровление населения. Мы оказываем весь перечень оздоровительных услуг. Это – обучение плаванию, оздоровительное плавание.

Даже маленьких детей, с 3 лет до 7, мы обучаем плаванию.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-10

Бассейн полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.
Есть пандусы у входа, специально оборудованные санитарные комнаты и подъёмники для погружения.

Очистка воды с регулировкой уровня РН – процесс буквально непрерывный.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-13

Вода циркулирует по кругу, очищается через фильтр и снова поступает в чашу.
Антонина Андашкевич:
Я уже восьмой год занимаюсь плаванием. Раньше ходили в «Орлёнок», но его закрыли. И сейчас мы очень рады, что здесь открылся этот бассейн.

Вода очень тёплая.

«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска-16

В общем, всё устраивает. Всё хорошо.

Бассейн возвели с минимальными затратами на строительство, по типовому проекту. Его же используют для открытия подобных бассейнов в каждом районе Минска. 

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# общество # День города в Минске-2017

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