«Ежедневно продают более 100 абонементов»: как выглядит бассейн в Брилевичах, аналоги которого построят в каждом районе Минска

Новости Беларуси. Оборудование в новом бассейне в Минске оценили корреспонденты программы «Большой город». Камилла Шах, СТВ:

1 сентября в Минске открывались не только школы и сады. Бассейн «Дружба» в Брилевичах тоже принял первых посетителей.

О том, насколько необходим был микрорайону свой бассейн, хорошо говорят цифры: ежедневно здесь продаётся более 100 абонементов.



Первыми посетителями бассейна стали учащиеся спортивной школы «Нептун» и клуба плавания Александры Герасимени.

Минчане:

Детям нужно развиваться. Они должны заниматься чем-то. Хотя бы будет у них смысл какой-то. Пойти в бассейн, поплавать, чем погулять. Это лучше будет, чем погулять на улице.

Без бассейна тяжело, далеко и везде занято очень много, не попасть, абонемент не взять. Слава Богу, тут построили, теперь будем сюда ходить.



В бассейне – две чаши. Малая – для самых юных пловцов – 8 на 10 метров. И основная – 25 на 11.

Одновременно водные процедуры могут принимать до 70 человек.

Однако, судя по растущему интересу жителей района, записываться в бассейн лучше заранее.

Александр Лагуновский, директор детско-юношеской спортивной школы по плаванию «Нептун»:

В данном микрорайоне Брилевичи, «Дружба» – это первый бассейн, построенный по типовому проекту. Он был открыт 1 сентября, к огромной радости жильцов данного микрорайона. Основные задачи – это оздоровление населения. Мы оказываем весь перечень оздоровительных услуг. Это – обучение плаванию, оздоровительное плавание.

Даже маленьких детей, с 3 лет до 7, мы обучаем плаванию.

Бассейн полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Есть пандусы у входа, специально оборудованные санитарные комнаты и подъёмники для погружения.

Очистка воды с регулировкой уровня РН – процесс буквально непрерывный.

Вода циркулирует по кругу, очищается через фильтр и снова поступает в чашу.

Антонина Андашкевич:

Я уже восьмой год занимаюсь плаванием. Раньше ходили в «Орлёнок», но его закрыли. И сейчас мы очень рады, что здесь открылся этот бассейн.

Вода очень тёплая.