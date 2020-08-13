Вместе против провокаторов ради безопасности страны. Мирные протесты в Беларуси прошли без столкновений с силовиками

Новости Беларуси. Минувшая ночь (ночь с 12 на 13 августа – прим.ред.) в белорусских городах прошла относительно спокойно. Обошлось без столкновений между протестующими и силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, где проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны.

Таким примером (а их много) стали, например, встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян. Кроме этого, правоохранители просят граждан не приходить в места массового скопления с детьми. Маленькие белорусы не должны быть инструментом во взрослых манипуляциях.

Сергей Мусиенко, аналитик:

Он работает, он по интернету дает команды и его вообще это мало волнует. В Лондоне сидит или Швейцарии, его вообще это глубоко не волнует. Он работу выполняет, деньги получает. Точно так же должны отвечать наши. Поверьте, у нас и они есть, и есть люди неравнодушные в той же Украине и Польше, знающие технологии. Потому что мне друзья с Польши на самом первом этапе говорят: «Это наши переведенные лозунги». Т.е. зашли люди из Ягеллонского варшавского университета, которых отправили сюда на каникулы, и они создали костяк митингующей толпы. Игорь Марзалюк: Давайце зараз усе разам пачнем дыялог. З разуменнем, што людзі ў форме такія ж беларусы, як мы з вамі

Власть не против мирных манифестаций, власть против провокаторов. Один заезжий боец уличных беспорядков может просто уничтожить всю идею диалога.

Большинство силовиков нацелены не на ваши мирные идеи и желание перемен. Они пытаются не допустить пролития крови. Вычленяют хулиганов и провокаторов. В основном заезжих. За это получают. Только за вчерашний вечер под колёса автомобилей попало сразу несколько инспекторов.

Сотрудник ГАИ:

Мирные – они мирные. А есть те, кто направлен на то, чтобы эти мирные перерастали в забастовки. И не первый же случай таранят сотрудников ГАИ, сбивают на машине. В этот день я, слава богу, был полностью в экипировке, в бронежилете. Я думаю, что это тоже все-таки... повезло, что бронежилет был надет.

Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание» Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, хаос был спланирован. Беспорядками руководили специально обученные лица. На видеозаписях видно, как они профессионально организовывают толпу, призывают граждан к активным действиям, насилию против силовиков. Если вам что-нибудь известно, обращайтесь в Следственный комитет.