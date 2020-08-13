Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

Много раз в кадры попадали также биты, камни, были случаи метания коктейлей Молотова. Именно такие люди провоцируют милицию на силовые столкновения, из-за чего страдают и те, кто приходит просто выразить своё мнение.

Пётр Петровский, политолог:

Язык ненависти. Отчуждение белоруса от белоруса – это язык в никуда, в ничто. И на мой взгляд, нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание позиции друг друга. Вот что самое главное на сегодня – не допустить гражданского конфликта, насилия, агрессии в отношении друг друга. Поэтому сегодня все белорусы должны понимать, что Беларусь у нас одна – независимое суверенное государство.