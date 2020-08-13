Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

Новости Беларуси. Следственный комитет разыскивает координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, это же просматривается и в распространенных в интернете кадрах – большинство стычек происходило не спонтанно. Действиями граждан руководили специально обученные лица: организовывали толпу и призывали к активным действиям.

Как правило, в мирной массовке закрадывались своеобразные пассионарии, которые разогревали людей, а зачастую – прячась за спинами стоявших – агрессивными методами провоцировали и вызывали бурный ответ. Таким образом провокаторы и подстрекатели из толпы, вызывая огонь на себя, подвергали опасности всех собравшихся.

К слову, сами инструкторы беспорядков оставались в стороне от столкновений, ведь по сути их главная цель была достигнута – развязать «красивое» сражение и обеспечить «нужную» картинку. На жестокость был дан зеркальный ответ силовиков. Там же, где тактика «первого удара» со стороны протестующих не применялась, а проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны. Таким примером, а их много, стали вчерашние встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян.

– Девушки, вас никто гонять, задерживать, трогать не будет.

– Спасибо! Мы верим в вас.

– Я начальник боровлянского отдела милиции. Мне здесь с вами жить, понимаете? Я не хочу, чтобы здесь был ОМОН. Я хочу, чтобы мы с вами договорились, хорошо? Стойте, но, пожалуйста, скажите, чтобы не было провокаторов. Я пройду до конца, скажу. Всего хорошего вам.