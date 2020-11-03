Власти Минска выделят дополнительное финансирование медучреждениям для борьбы с коронавирусом

В связи со второй волной коронавируса из городского бюджета планируется выделить дополнительное финансирование для медицинских учреждений.

Как сообщили в Совете депутатов, этот вопрос станет одним из главных на внеочередной сессии, которую предполагается созвать в ноябре. Дополнительные средства направят на закупку лекарств, средств защиты, а также на выплату надбавок врачам и медперсоналу, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19.