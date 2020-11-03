«Номер издавался на четырёх страницах и стоил 20 копеек». Газета «Мінская праўда» отметила 70-летний юбилей

Новости Беларуси. Пока Интернет не научился передавать запах типографской краски и шуршание газетной бумаги, никакие электронные версии не заменят настоящей печатной газеты, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Но не только поэтому с нетерпением ждут свежих номеров «Минской правды» жители центрального региона. Для них эта газета – самая близкая и любимая. На ее страницах – все, чем живет Минская область. Последний, юбилейный номер – стилизованный, первая полоса переносит нас на семь десятилетий назад.

Яна Шипко, корреспондент:

А вот и тот самый первый номер газеты «Минская правда», который был напечатан ровно 70 лет назад. По формату она значительно больше современной версии, а вот шрифт, наоборот, мельче. Информации на четырех страницах столько, что зачитаешься. Но главное – принцип остался прежним – писать о людях и для людей.

«Минскую правду» начали издавать 1 ноября 1950 года. Номер размещался на четырех страницах А2 и стоил 20 копеек. Первая страница призывала: «Вперед до новых побед коммунизма!» Обращалась редакция к читателям, предлагала принимать живое участие в издании каждого номера. Кроме того, сообщала новости о строительстве новых домов, будущем урожае. И, конечно, на последней странице была карикатура, международные новости и киноафиша.

До этого новости столичного региона освещала старейшая белорусская газета «Звязда». Многие «звездовцы», в том числе и бывшие фронтовики, впоследствии сложили костяк первого коллектива «Минской правды». Свое название редакция оправдывала. Газета не скупилась на критику.

Дмитрий Анацко, специальный корреспондент газеты «Мінская праўда»:

Послевоенное время было тяжелым, и в одной из первых статей был вопрос, что урожай 1950 года меньше урожая 1940 года, и нужно было поднять показатели, но поднять их реально, а не только на бумаге. И очень строго газета следила, чтобы никто не перегибал палку, чтобы не приписывали, это все контролировалось, проверялось. И жизнь, быт простых людей: питание рабочих в столовых, вопросы одежды, обуви. Это все освещалось очень пристально.

По традиции газеты активно подводили итоги пятилеток и мотивировали на новые успехи. Портреты передовиков в «Минской правде» занимали почетные места на первых полосах.

Игорь Губарь, редактор отдела информации газеты «Мінская праўда»:

Три четверти газеты было посвящено конкретно людям, которые работают на местах. При том газета не делала явный уклон в сельское хозяйство, там не только люди, которые работают на земле, хотя это, конечно же, одна из самых главных наших тем. Там тоже было все. Она была текстовая, что называется. Сейчас у нас газета яркая, там много фотографий. А там был огромный лист текста и пару маленьких фотографий. При этом на первой странице, естественно, было высшее руководство. Можно было зачитаться газетой. Я всегда думал, как это читали газеты неделями?

Газету не только читали, но и активно писали в редакцию. И чем больше с годами «Минская правда» завоевывала авторитет у читателей, тем больше писем приходило. «Со званого ужина или выставки отправляемся в поле». Как устроен рабочий день спецкоров и собкоров газеты «Мінская праўда»

Людмила Марчек, оператор электронной верстки газеты «Мінская праўда»:

Мешками приходили письма и благодарности, и к Новому году открытки поздравительные, тогда писем было очень много. Это была какая-то у людей надежда на последнюю инстанцию. «Минская правда» – она правда, и она действительно поможет. И у меня всегда была гордость, что я работаю в такой газете, я всегда говорила, что я работаю в «Минской правде».

Людмила Болеславовна пришла в газету машинисткой сразу после школы – в 1972. И вот уже почти полвека не расстается с «Минской правдой». Глядя на журналистов, и сама закончила журфак. Много лет вела колонку с кулинарными рецептами. Но больше всего любила обратную связь с читателями.

Людмила Марчек:

Работа мне пришлась по душе, потому что я окунулась в эти письма, которые шли от читателей. Когда почитаешь и вникнешь в вопросы, проблемы, которые возникают у людей, которые просят помощи: где-то колодец построить, где-то крышу починить. Я всегда с такой ответственностью ставила своей рукой регистрационный номер, записывала это все в журнал, несла в отдел. И потом с нетерпением листала подшивки газет и думала, ну как, журналисты наши помогли этим людям или нет? Времена меняются. Сейчас в редакции печатная почта – в диковинку. Но пишут читатели активно, правда уже в соцсети и Telegram-бот. Часто просят не только решить проблему, но и предлагают новости. Получается такое соавторство с аудиторией.

Лариса Коршун, директор-главный редактор газеты «Мінская праўда»:

В приоритете, естественно, жизнь области. Это политика, экономика, сельское хозяйство, без него – никак, промышленность и, конечно же, люди. Люди – это главное. В любой сфере работает человек. Человек труда, профессионал. Все эти люди, жители нашего региона, находят свое отражение в нашем издании. Накануне 70-летнего юбилея «Минская правда» обновила верстку. Название теперь бросается в глаза «у нескладовай», и этим подчеркивается «беларускасць» издания.