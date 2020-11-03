«Со званого ужина или выставки отправляемся в поле». Как устроен рабочий день спецкоров и собкоров газеты «Мінская праўда»

Новости Беларуси. Пока Интернет не научился передавать запах типографской краски и шуршание газетной бумаги, никакие электронные версии не заменят настоящей печатной газеты. Но не только поэтому с нетерпением ждут свежих номеров «Минской правды» жители центрального региона.

Корреспондент программы «Центральный регион» на СТВ отправилась на машиностроительный завод и самое современное автомобильное производство в Беларуси вместе с собственным корреспондентом газеты «Мінская праўда». По пути Алена рассказывает про свой «офис на колесах».

Муж машину, у нас одна на двоих, почти не видит. Мы имеем право на кабинет в исполкоме, но смысла в этом я не вижу, потому что все равно мы в разъездах все время, а уже где мы отписываем: или в машине, или дома.

Алена с детства мечтала стать журналистом. После учебы она успела поработать в профильном издании и только в «Минской правде» нашла «свое». Здесь одинаково увлеченно может рассказывать и про новинки автопрома, и про уборку урожая. Как раз разнообразие – самое ценное в ее профессии.

Алёна Дроздовская, собственный корреспондент газеты «Мінская праўда» в Борисове:

Самый огромный плюс работы – каждый день что-то новое, встречаешься с новыми людьми, общаешься с коллективами, все это видишь изнутри. То, что другим не всегда удается увидеть, и доносишь это тем людям, которые этого не видят, не знают, находишь в этом что-то особенное, какую-то изюминку, что-то интересное. А на таких крутых виражах рождается новая рубрика. Игорь – не только профессиональный журналист, но и автопилот, и сам себе видеограф.

Я и пошел в журналистику, потому что мне интересно все тестировать на себе. Для автообзоров удача, что сейчас в Минской области есть такое современное производство авто. Хотя Игорь признается, что с интересом устраивал бы тест-драйвы даже на тракторах и комбайнах. Я бы сам с удовольствием потестировал какие-нибудь трактора. То, что я должен донести как журналист властям, – давайте развивать эту тему. Как мне кажется, автомобилизация – это большая часть жизни.

Собкоры «Минской правды» работают в разных точках области: Вилейка, Молодечно, Слуцк, Борисов, Солигорск. Постоянно быть в курсе событий – одновременно и сложно, и просто. Каждый в своем регионе репортер газеты, который пишет о местной жизни и людях, что рядом, – «свой» человек. Новости зачастую узнают по сарафанному радио, а порой даже дружбу с читателями заводят. «Номер издавался на четырёх страницах и стоил 20 копеек». Газета «Мінская праўда» отметила 70-летний юбилей

Марина Слиж, собственный корреспондент газеты «Мінская праўда» в Молодечно:

Больше всего люблю писать о людях, они мне как-то ближе. У нас получается поговорить, договориться, люди пускают в свою личную жизнь. Иногда сами признаются, что рассказывают такие вещи, которые родственникам не рассказывают. Ветеран Великой Отечественной войны достала свои фотографии, разложила, я увидела, говорю: «Ой, какая вы здесь хорошенькая!» А она плачет, потому что ей приятно, потому что это ее жизнь. Рассказала, что ездила на прием к губернатору, пела ему песню «Сидят в обнимку ветераны». Свою дневную норму шагов сегодня выходила и Диана. И это только один репортаж. Вместе с губернатором корреспонденты обошли цеха швейцарского производителя поездов в Фаниполе.

Диана Шибковская, специальный корреспондент газеты «Мінская праўда»:

Впервые я увидела, как создаются поезда такого уровня, это было очень интересно посетить, даже в таком полуразобранном состоянии, вагон поезда. Результат такой экспресс-экскурсии – две сотни фото и диктофонная запись. Речь еще нужно постараться разобрать – мешал производственный шум. Но материал уже ждут на сайте. В итоге издание первым сообщит новость, что фанипольский завод в следующем году станет самым мощным в группе Штадлер.