«У нас он абсолютно новый». Законопроект «О саморегулируемых организациях» обсудили в Палате представителей

Новости Беларуси. Частное предпринимательство в Беларуси может приобрести статус саморегулируемого. 3 ноября в Палате представителей обсудили новый законопроект. Предложение внесено Министерством экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется создать правовые условия для внедрения механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Ключевая задача – распределить функции контроля за субъектами хозяйствования и ответственности за их работу между государством и самими участниками рынка.

Впрочем, такие примеры уже существуют. По такому принципу работает Аудиторская палата при Министерстве финансов.