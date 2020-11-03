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«У нас он абсолютно новый». Законопроект «О саморегулируемых организациях» обсудили в Палате представителей

03 ноября 2020 13:11
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Новости Беларуси. Частное предпринимательство в Беларуси может приобрести статус саморегулируемого. 3 ноября в Палате представителей обсудили новый законопроект. Предложение внесено Министерством экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас он абсолютно новый». Законопроект «О саморегулируемых организациях» обсудили в Палате представителей-1

Планируется создать правовые условия для внедрения механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Ключевая задача – распределить функции контроля за субъектами хозяйствования и ответственности за их работу между государством и самими участниками рынка.

Впрочем, такие примеры уже существуют. По такому принципу работает Аудиторская палата при Министерстве финансов.

«У нас он абсолютно новый». Законопроект «О саморегулируемых организациях» обсудили в Палате представителей-4

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроект у нас новый абсолютно. И, конечно, он как бы пробный. Естественно, здесь, для того чтобы получить статус саморегулируемой организации на добровольной основе, очень нужно много подойти и со стороны государства, выверено подойти. Изучался разработчиками опыт Российской Федерации, Украины, Казахстана. На территории Российской Федерации чуть более 200 саморегулируемых организаций. Естественно, у нас тоже это будет пробно. То есть хочу отметить так: законом предусмотрено, что может любая организация наделиться статусом саморегулируемой, но с определенными ограничениями.

«У нас он абсолютно новый». Законопроект «О саморегулируемых организациях» обсудили в Палате представителей-7

Для того чтобы саморегулируемые организации все же не остались один на один со своими проблемами, планируется создать механизм посредников между правительством и предпринимателями.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Леонид Брич # Фотофакт

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