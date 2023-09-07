«Власть всегда должна слушать своих людей». В Молодечно прошла акция «Беларусь адзiная»
Новости Беларуси. Город Береза стал вторым после Молодечно местом встречи участников акции «Беларусь адзiная». Во Дворце культуры собрались представители самых различных общественных объединений и политических партий. Но их всех объединяет любовь к Беларуси, стремление сберечь мир в стране и поддержать стабильность в трудовых коллективах.
Смысл праздника народного единства, достижения нашей страны за период суверенного развития, роль гражданского общества в построении независимой Беларуси. В формате открытого диалога спикеры постарались говорить о том, что важно и интересно людям.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Основной замысел акции «Беларусь адзiная» – услышать людей, ответить на все вопросы, которые волнуют наших людей в регионах и в целом в нашей стране. Это принципиально важно, потому что демократия – наличие обратной связи с обществом. Потому что власть ни в коем случае не должна капсулироваться, замыкаться в своих границах. Она всегда должна слушать своих людей.
Тамара Карпенко, председатель Березовской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
В напряженное время вокруг нашей страны мы хотим, чтобы было хорошо, было хорошо нашим людям, чтобы в нашей стране был мир, и поэтому здесь собрались все. Мы показываем, что мы едины.
Более половины вопросов касались молодежи. И они не остаются без ответа. В частности, по итогам диалоговой площадки в Молодечно было решено больше взаимодействовать с ветеранскими организациями и союзом офицеров, чтобы передавать опыт подрастающему поколению. В первый регион лидер БРСМ приехал с особой миссией. Вручить сертификат на строительство Республиканского молодежного патриотического центра в Брестской крепости.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Сертификат на 15 000 белорусских рублей, которые собрала молодежь, собрали общественные организации, – это лишь только первый сертификат, уверен, их будет много. Более того, их будет достаточно, чтобы эту амбициозную задачу реализовать.
Обсуждение в Брестской области не ограничится диалоговой площадкой. Новыми знаниями и свежими идеями активисты поделятся на местах, в своих трудовых коллективах. В этом году больше внимания регионам. Уже завтра участники акции посетят Светлогорск. Дальше в маршруте Орша, Лида и Могилев. Финальной точкой станет столица.