Новости Беларуси. Претензии не обоснованы. Белорусский Красный Крест выразил абсолютное доверие своему руководителю Дмитрию Шевцову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 сентября делегаты внеочередного заседания 26-го съезда Белорусского Красного Креста поддержали и переизбрали генерального секретаря.

Поводом для проведения этой встречи послужили рекомендации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, направленные в адрес председателя национального общества, после раздутого в западных СМИ скандала, связанного с гуманитарной миссией Дмитрия Шевцова на Донбасс. Генсека Красного Креста обвинили в похищении детей из пострадавших регионов. В попытках дискредитировать Беларусь европейская пропаганда не стесняется использовать самые грязные методы. Очередная попытка дискредитировать Беларусь и тех, кто протягивает руку помощи нуждающимся, провалилась. Делегаты съезда категорически не согласны с предъявленными обвинениями и призвали не политизировать ситуацию.

Дмитрий Чередниченко, председатель президиума Белорусского общества Красного Креста: Сегодня на съезде зарегистрировано около 120 делегатов. Это довольно серьезное представительство. У нас открыто голосование. И обсуждение этих вопросов тоже открыто.

Белорусский Красный Крест на протяжении всей своей истории сохраняет приверженность основополагающим принципам организации. Ее главная миссия – помогать. В период кризиса на белорусско-польской границе волонтеры Красного Креста дежурили там 135 дней. Постоянно осуществляется поддержка украинских беженцев, прибывших в Беларусь, одиноких, инвалидов. Добровольцы Красного Креста всегда там, где необходима помощь. Отряды участвуют в поиске и спасении потерявшихся, оказывают поддержку людям, которые по разным причинам оказались в сложной ситуации, работают с тяжелобольными. Несмотря на многочисленные претензии, Белорусский Красный Крест был и остается вне политики. Торжественным моментом на съезде стало вручение медали имени Флоренс Найтингейл Елене Филипович, медицинской сестре службы Красного Креста «Дапамога». У женщины за спиной 30 лет работы в медицине, десятки тысяч благодарных пациентов.

Елена Филипович, председатель Берестовицкой районной организации Красного Креста, медицинская сестра службы Красного Креста «Дапамога»:

У нас есть одно хорошее правило: никто не должен оставаться наедине со своей бедой. Будь то Красный Крест, будь то медико-социальная служба, будь то медсестра-анестезист, всем людям нужна помощь, поэтому мы стараемся, я и все мои коллеги, помочь людям.

Сегодня в стране насчитывается более 200 сестер милосердия. Их силами помощь оказывают почти полутора тысячам пациентов.