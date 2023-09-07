«Африканский континент для нас очень важен». Делегация из Экваториальной Гвинеи посетила крупнейшие предприятия Беларуси

У представительной делегации из Экваториальной Гвинеи 7 сентября насыщенная программа. Сразу после переговоров на высшем уровне зарубежные гости отправились на крупные промышленные предприятия нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, министр здравоохранения смог оценить масштабы производства лекарств на «Белмедпрепаратах». Обязательным пунктом программы стало и посещение Минского тракторного завода. Здесь делегация ознакомилась с дорожной, пожарной и пассажирской техникой белорусского производства. Особо гостям приглянулись наши сельскохозяйственные гиганты.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Сегодня Африканский континент для нас очень важен, очень интересен. Потому что это быстрорастущий континент, и все туда устремляют свои взоры, в том числе и тракторный завод. Мы идем с нашими белорусскими партнерами с технологией. За трактором идет плуг, сеялка, посевной агрегат.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР»:

Готовы развивать отношения со всеми странами Африканского континента. Готовы предложить им высокий спектр дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Наша дорожно-строительная техника работает в условиях Бангладеш. Сегодня очень активно исполнение, тропические техники у нас есть. Я считаю, что этот визит даст толчок нашему новому сотрудничеству.

Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи:

На самом деле впечатляет тот модельный ряд и объемы, которые мы можем видеть. И в рамках предстоящей скоро комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы привезем с собой технических специалистов, которые обсудят вопросы приобретения данной техники. И мы надеемся, что сможем поставить ее в нашу страну. Это очень положительный опыт.