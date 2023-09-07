Муковозчик: беглым для получения паспорта нужно ехать обратно. Они наперебой утешают друг друга, но истерика нарастает

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о перспективах беглых. Как те, кто сменил место проживания, теперь решат вопрос замены документов? Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Слушайте, наши беглые, когда рисовали на коленке новый паспорт с надписью «Прыглашаем на Вячорку», они что-то знали! В ночь на четверг 7 сентября вступил в силу Указ Президента «О порядке выдачи документов и совершения действий».

Согласно Указу, теперь беглым для замены или продления паспорта нужно ехать обратно. На ждущую их родную землю. Беглые наперебой утешают друг друга, но истерика от предстоящих встреч нарастает с каждым днем.

Такой истерики из-за границы я, честно сказать, давно не слышал. Беглые рыдают от Указа Президента. Читайте здесь.

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