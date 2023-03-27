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«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?

27 марта 2023 16:32
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Перед программой делали небольшой опрос, фокус-группу. Абсолютно стандартная история, которую высказывают многие. Цены не космические, не смертельные, но высокие. И высокие они не потому, что производитель завышает – к нему вопросов нет. А потому что накручивает продавец. В прошлый раз (в октябре) мы говорили, что есть особое положение нахождения на полках, есть конкретные контракты, потому что та или иная сеть контролирует тот или иной район – я не знаю. Я не вдавался в подробности. В определенной мере мы набираем слухи от тех людей, которые продают. И говорят: вот, магазины не берут. Так, может, у нас цены действительно из-за магазинов, они виноваты? Прошло полгода. Вы разбирались. Мы все видели, как задерживали руководителей магазинов. Не сетей, магазинов. Но все же, может быть, магазины виноваты, что цены растут?

«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?-4

Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
Вы знаете, в любом случае мы индивидуально подходим. Слухам мы, конечно, не верим. Проверяем все документально. Если есть нарушения, то, конечно, субъекты хозяйствования несут административную ответственность. И совершенно точно могу сказать, что все цены приводятся в соответствие с законодательством.

Алена Сырова, СТВ:
Надолго ли?

Татьяна Самохина:
713-е постановление на сегодняшний момент регулирует цены. И, насколько я помню, на все наши продукты, которые пользуются спросом, цены регулируются. Мы постоянно держим это на контроле. И смотрим магазины, формирование, калькуляцию, обоснованность этих цен, импортеров, начиная от самого поступления, если это импортный товар, до полки реализации. Мы требуем все документы.

«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?-7

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Позвольте, дополню просто. Абсолютно верно все было сказано. Вы задавали вопрос: за что задерживали? Не за рост цен, а за нарушение директивы № 10. Была «стоп-цена», а люди не послушались: ай, не буду, повышу все равно. За это и наказывали.

Кирилл Казаков:
В остатке-то рост цен.

Алексей Богданов:
Нет. Мы же тоже контролирующий орган, анализировали всю эту ситуацию. Рост цен происходил не из-за того, что цена росла на полке магазина.

Алена Сырова:
А из-за чего?

Алексей Богданов:
Это все опубликовано в Белстате. Мы неоднократно публиковали это в открытом доступе у нас в Telegram-канале. И везде мы делали эту аналитику. Основной рост цен 2021-2022 годов – это была пандемия, мировой рост цен на все. Выросли на удобрения, на энергоносители, на все компоненты. И инфляция в прошлом году захлестнула весь мир. А мы на 60 % все-таки импортоемкая экономика. И завозили к себе эту импортируемую инфляцию. Понятно, что росла цена у производителя в первую очередь, у импортеров.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Татьяна Самохина # Алексей Богданов # Фотофакт

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