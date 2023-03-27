«Была «стоп-цена», а люди не послушались». Из-за чего росли цены в Беларуси?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Кирилл Казаков, СТВ:
Перед программой делали небольшой опрос, фокус-группу. Абсолютно стандартная история, которую высказывают многие. Цены не космические, не смертельные, но высокие. И высокие они не потому, что производитель завышает – к нему вопросов нет. А потому что накручивает продавец. В прошлый раз (в октябре) мы говорили, что есть особое положение нахождения на полках, есть конкретные контракты, потому что та или иная сеть контролирует тот или иной район – я не знаю. Я не вдавался в подробности. В определенной мере мы набираем слухи от тех людей, которые продают. И говорят: вот, магазины не берут. Так, может, у нас цены действительно из-за магазинов, они виноваты? Прошло полгода. Вы разбирались. Мы все видели, как задерживали руководителей магазинов. Не сетей, магазинов. Но все же, может быть, магазины виноваты, что цены растут?
Татьяна Самохина, заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
Вы знаете, в любом случае мы индивидуально подходим. Слухам мы, конечно, не верим. Проверяем все документально. Если есть нарушения, то, конечно, субъекты хозяйствования несут административную ответственность. И совершенно точно могу сказать, что все цены приводятся в соответствие с законодательством.
Алена Сырова, СТВ:
Надолго ли?
Татьяна Самохина:
713-е постановление на сегодняшний момент регулирует цены. И, насколько я помню, на все наши продукты, которые пользуются спросом, цены регулируются. Мы постоянно держим это на контроле. И смотрим магазины, формирование, калькуляцию, обоснованность этих цен, импортеров, начиная от самого поступления, если это импортный товар, до полки реализации. Мы требуем все документы.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Позвольте, дополню просто. Абсолютно верно все было сказано. Вы задавали вопрос: за что задерживали? Не за рост цен, а за нарушение директивы № 10. Была «стоп-цена», а люди не послушались: ай, не буду, повышу все равно. За это и наказывали.
Кирилл Казаков:
В остатке-то рост цен.
Алексей Богданов:
Нет. Мы же тоже контролирующий орган, анализировали всю эту ситуацию. Рост цен происходил не из-за того, что цена росла на полке магазина.
Алена Сырова:
А из-за чего?
Алексей Богданов:
Это все опубликовано в Белстате. Мы неоднократно публиковали это в открытом доступе у нас в Telegram-канале. И везде мы делали эту аналитику. Основной рост цен 2021-2022 годов – это была пандемия, мировой рост цен на все. Выросли на удобрения, на энергоносители, на все компоненты. И инфляция в прошлом году захлестнула весь мир. А мы на 60 % все-таки импортоемкая экономика. И завозили к себе эту импортируемую инфляцию. Понятно, что росла цена у производителя в первую очередь, у импортеров.
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