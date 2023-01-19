«Жалко, конечно, что морозика нет». Гендиректор СТВ окунулся в прорубь на Крещение

Новости Беларуси. В святую купель. Все больше людей присоединяются к крещенскому обряду – купании в проруби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера одного из самых светлых православных праздников царит и в центре МВД. Сперва на водоеме состоялся водосвятный молебен. Конечно, не обошлось и без ныряний в целебную воду. В леденящих процедурах приняли участие представители милицейского ведомства – руководство Министерства и всех УВД, курсанты первоначальной подготовки и личный состав центра – всего порядка 150 человек. Здесь же вошел в купель и генеральный директор СТВ Александр Осенко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Присоединился, потому что сегодня Крещение – великий праздник. Во-вторых, это не первый раз, регулярно на Крещение окунаемся в прорубь. Как говорится, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Поэтому великолепное настроение, всех с праздником! Вода бодрит, все хорошо. Жалко, конечно, что морозика нет, в морозик оно как-то лучше получается. Ну и все равно все просто великолепно. Министр внутренних дел Беларуси: «Пускай эта крещенская вода смоет все плохое». Подробнее.