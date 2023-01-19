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Министр внутренних дел Беларуси: «Пускай эта крещенская вода смоет всё плохое»

19 января 2023 17:19
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Новости Беларуси. В святую купель. Все больше людей присоединяются к крещенскому обряду – купании в проруби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жалко, конечно, что морозика нет». Гендиректор СТВ окунулся в прорубь на Крещение.

Министр внутренних дел Беларуси: «Пускай эта крещенская вода смоет всё плохое»-1

В леденящих процедурах приняли участие представители милицейского ведомства – руководство Министерства и всех УВД, курсанты первоначальной подготовки и личный состав центра – всего порядка 150 человек.

Министр внутренних дел Беларуси: «Пускай эта крещенская вода смоет всё плохое»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Пускай эта крещенская вода смоет все плохое и передаст крепость духа нашим сотрудникам, а самое главное – здоровье. Всех поздравляю с праздником, всем всего самого лучшего, здоровья и мирного неба. И, конечно, крепости духа.

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# Церковные праздники # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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