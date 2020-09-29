Более 360 компаний из 13 стран мира. Как в Минске проходит выставка «Белагро»

Новости Беларуси. Более трех сотен компаний принимают участие в международной выставке «Белагро-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший специализированный форум начал работу несколько часов назад. В 2020 году он проходит уже в 30-й раз. Производители представляют самые современные разработки и технологии в агропромышленной сфере – от инновационных удобрений до мощной уборочной техники. Новинки представят и флагманы пищевой промышленности, например, посетители смогут попробовать мясное мороженное.

Впрочем, свою продукцию продемонстрируют не только белорусские производители. Участниками «Белагро» стали представители 13 стран, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.

Евгений Поболовец, СТВ:

«Белагро» проводится в 30-й раз и, по сути, является таким хорошим продолжением всего хорошего, что было в советское время. Я имею в виду Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). Ведь, по сути, что такое «Белагро»? Это выставка новейших инноваций, достижений. Не только белорусских ученых, кстати.

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Выставка поражает своими масштабами каждый год. Вот и в этом году не хватило манежа. То есть внутри под крышами представлена в основном продукция переработки. По периметру, на улице – выставка техники. Там более 200 единиц.