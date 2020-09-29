Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось

Новости Беларуси. Красота своими руками. Жительница одного из домов по улице Победы в Логойске превратила подъезд в художественную галерею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, стены второго этажа художница-любитель украсила необычными изображениями. Герои – коты, совы, птицы. Есть здесь и растения, и изысканные фонарики.

Эскизы нашла в интернете и воплотила идею в реальность. Настенные произведения искусства понравились не только жителям подъезда, но и гостям.

Матвей Стрига:

На других этажах висят всякие картинки. Стало гораздо красивее. Я живу в частном доме, и если бы жил в квартире, хотел бы так, чтобы было в подъезде.