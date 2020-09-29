Прямой эфир

Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось

29 сентября 2020 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Красота своими руками. Жительница одного из домов по улице Победы в Логойске превратила подъезд в художественную галерею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось-1

Так, стены второго этажа художница-любитель украсила необычными изображениями. Герои – коты, совы, птицы. Есть здесь и растения, и изысканные фонарики.

Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось-4

Эскизы нашла в интернете и воплотила идею в реальность. Настенные произведения искусства понравились не только жителям подъезда, но и гостям.

Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось-7

Матвей Стрига:
На других этажах висят всякие картинки. Стало гораздо красивее. Я живу в частном доме, и если бы жил в квартире, хотел бы так, чтобы было в подъезде.

Жительница Логойска из жилого подъезда делает художественную галерею. Смотрите, как всё изменилось-10

В планах у художницы украсить и остальные этажи. Пока работает над идеей. Все должно быть в едином стиле.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Матвей Стрига # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль
29 сентября 2020 13:39

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль

Более 360 компаний из 13 стран мира. Как в Минске проходит выставка «Белагро»
29 сентября 2020 13:13

Более 360 компаний из 13 стран мира. Как в Минске проходит выставка «Белагро»

Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты
29 сентября 2020 12:58

Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты