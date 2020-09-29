Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль

Так, в Витебске свои вопросы и проблемы адресовали 29 сентября помощнику Президента – инспектору по Витебской области. География обращений обширная. Со своими просьбами к Анатолию Линевичу обратились жители Орши, Верхнедвинска и самого областного центра. Вопросы касались трудоустройства, земельных споров, работы жилищно-коммунальных служб.

Татьяна Романова, жительница Витебска: Вы знаете, я очень волновалась, но не думала, что такое дружеское будет расположение. Но хотелось бы, чтобы и результат был соответствующим приему. Мне сказали, что разберутся.

Елена Шастакевич, жительница Верхнедвинска: У меня не было ощущения, что я была на приеме официальном у чиновника. Эта доброжелательная атмосфера располагала. У меня не было никакого волнения, я понимала, что меня слышат, меня хотят понять и, самое главное, мне хотят помочь. Поэтому все было настолько доброжелательно, что я даже не поняла, что находилась у такого человека на приеме.

К каждой проблеме необходимо подходить индивидуально, уверен помощник Президента. Например, вопрос из Верхнедвинска по поводу изъятия земельного участка решать планируют комиссионно, не обращаясь в судебные инстанции. В данном споре Анатолий Линевич выступил своего рода медиатором, взяв решение вопроса, впрочем, как и всех остальных, под личный контроль.

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

С любым человеком нужно просто общаться на равных, понимать его ситуацию, видеть его быт, понимать, представлять этот быт. Естественно, тогда будет абсолютно правильное решение по ответу. Любой вопрос рассматривается абсолютно в рамках законодательства. Все обращения, которые есть, берутся, естественно, на контроль, иногда требуют решения и долгосрочного, иногда нужно и республиканские органы подключить.

Помимо личных приемов и прямых телефонных линий, продолжится и практика встреч представителей Администрации Президента с трудовыми коллективами. Так, 30 сентября Анатолий Линевич пообщается с работниками Витебского завода тракторных запчастей.