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Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль

29 сентября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают практику личного общения с жителями регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль-1

Так, в Витебске свои вопросы и проблемы адресовали 29 сентября помощнику Президента – инспектору по Витебской области. География обращений обширная. Со своими просьбами к Анатолию Линевичу обратились жители Орши, Верхнедвинска и самого областного центра. Вопросы касались трудоустройства, земельных споров, работы жилищно-коммунальных служб.

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль-4

Татьяна Романова, жительница Витебска:
Вы знаете, я очень волновалась, но не думала, что такое дружеское будет расположение. Но хотелось бы, чтобы и результат был соответствующим приему. Мне сказали, что разберутся.

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль-7

Елена Шастакевич, жительница Верхнедвинска:
У меня не было ощущения, что я была на приеме официальном у чиновника. Эта доброжелательная атмосфера располагала. У меня не было никакого волнения, я понимала, что меня слышат, меня хотят понять и, самое главное, мне хотят помочь. Поэтому все было настолько доброжелательно, что я даже не поняла, что находилась у такого человека на приеме.

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль-10

К каждой проблеме необходимо подходить индивидуально, уверен помощник Президента. Например, вопрос из Верхнедвинска по поводу изъятия земельного участка решать планируют комиссионно, не обращаясь в судебные инстанции. В данном споре Анатолий Линевич выступил своего рода медиатором, взяв решение вопроса, впрочем, как и всех остальных, под личный контроль.

Анатолий Линевич: с любым человеком нужно просто общаться на равных, все обращения берутся на контроль-13

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
С любым человеком нужно просто общаться на равных, понимать его ситуацию, видеть его быт, понимать, представлять этот быт. Естественно, тогда будет абсолютно правильное решение по ответу. Любой вопрос рассматривается абсолютно в рамках законодательства. Все обращения, которые есть, берутся, естественно, на контроль, иногда требуют решения и долгосрочного, иногда нужно и республиканские органы подключить.

Помимо личных приемов и прямых телефонных линий, продолжится и практика встреч представителей Администрации Президента с трудовыми коллективами. Так, 30 сентября Анатолий Линевич пообщается с работниками Витебского завода тракторных запчастей.  

# Прием граждан # общество # Анатолий Линевич # Татьяна Романова # Елена Шастакевич # Фотофакт

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