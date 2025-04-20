«Стариков и детей закопали живыми». Вспоминаем ужасы оккупации Беларуси

В рамках памятных мероприятий вымпелом «За Мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» награждены шесть городов Беларуси, по одному в каждой области. Это Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это как раз таки Сенно после захвата противниками. То есть уже невооруженным глазом видны повреждения. Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, с первых дней войны немецкие войска завладели значительными территориями Сеннинского района. В июле 1941-го он стал ареной ожесточенных боев. Здесь проходило одно из крупнейших танковых сражений. С обеих сторон в нем участвовало около 2 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок.

Владимир Гордюк, старший научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея:

Дивизия вела жестокую битву за каждый дом и каждую позицию, уличные бои. И действительно город переходил из рук руки, он захватывался и вновь освобождался силами Красной армии. К июлю 1941-го битва за район была проиграна. Его полностью оккупировали немецкие войска. В начале войны вражеская авиация господствовала в воздухе. Советские танки были как на ладони. Не давала надежной защиты и броня. Она попросту не выдерживала ударов. Настолько была тонкой.

Владимир Гордюк:

В моих руках фрагмент легкого танка БТ-2 или БТ-5. Это 13-14 миллиметров брони, которая, в принципе, бралась практически любым орудием немецкой техники.

Военное преимущество, казалось, только распалило оккупантов. Жестко они относились к самым первым военнопленным, а вскоре их внимание обратилось на мирных, ни в чем не повинных белорусов.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В годы войны именно в этом подвале размещалась одна из тюрем захватчиков. Здесь была комната допросов. Если каратели не добивались нужных показаний, то они жестоко пытали арестованных, избивали до полусмерти. Тюрьма была рассчитана на 75 человек. Это подтверждает, например, найденный количественный запрос на еду. Но по свидетельствам из уголовных дел заключенных было куда больше.

Ива Шубко, директор Сенненского историко-краеведческого музея:

После всех запросов мы выяснили, что это была городская тюрьма, курировала тюрьму служба СД. В те дни, когда были облавы, когда отправляли людей в Германию, угоняли, тюрьма была переполнена.

И эту проблему немецкие каратели решили уже к сентябрю. Истязания людей поставили на поток в Сенненском гетто. В этом месте перестали биться сердца 965 человек. Ива Шубко:

Сказать, что их расстреляли, это не совсем правильно. Их уничтожили. Расстреливали только мужчин, женщин. Стариков, детей закопали живыми.

Такая жестокость оккупантов не могла оставить местных равнодушными. С первых дней войны на Сенненщине было организовано партизанское движение. Народные мстители всеми силами помогали Красной армии.