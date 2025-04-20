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Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте

20 апреля 2025 15:59
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Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира в Штутгарте, победив итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:5, 6:4. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси в Telegram-канале.

Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте-1

Фото: pixabay

В итоговом турнире 21 апреля она встретится с латвийкой Аленой Астапенко из Латвии, ранее обыгравшей Игу Свентек и Екатерину Александрову.

# Теннис

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