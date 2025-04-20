Беларусь меняет глобальный майнинг! Узнали, где в стране добывают криптовалюту

От жилищного преображения к цифровому, за которым мировое финансовое будущее. Беларусь активно встраивается в эту матрицу. По данным крупнейшего российского оператора майнинговых дата-центров, в 2025 году мы можем войти в десятку по добыче биткоина, став в один ряд с США, Россией и государствами Персидского залива, которые традиционно делят первые места на цифровом пьедестале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как Беларусь может переписать карту мирового майнинга и где у нас уже чеканят крипто-монеты, о наших особых отношениях с цифрой расскажет Александр Бойцов.

Уже более 2 лет здесь стоит непрерывный, громкий гул. Именно с таким звуковым сопровождением в небольшом Белоозерске добывают криптовалюту. Крупнейшая в стране майнинг-ферма – это десятки тысяч компьютеров, которые 24 на 7 превращают мегаватты в цифровые деньги. Развивать необычное для региона направление взялась китайская компания. Место выбрано неслучайно – на территории Березовской электростанции. Преимущества для инвестора очевидные: энергия – в достатке, тарифы – оптимальные. В плюсе остаются все.

Аппетиты предприятия – колоссальные. Только за 2024 год цифровая ферма забрала около 20 % от всего электропотребления Брестской области и стала, пожалуй, самым крупным клиентом Березовской ГРЭС. На этом, впрочем, не останавливаются. В планах – расширение площадки.

Андрей Личик, директор Березовской ГРЭС:

С момента ввода в эксплуатацию бесперебойно объект потребляет большой объем электроэнергии. То есть мощность объекта – 105 мегаватт. В чем плюс для энергетиков? Во-первых, объем потребления, это равномерность потребления. Мощный ночной потребитель положительно влияет на баланс и на экономику энергосистемы в целом. Уже идут запросы на техусловия, на разрешения развивать эту площадку. Строить еще 50 мегаватт. И в последующим еще 100 мегаватт. А это значит, еще больше цифровой прибыли. Однако для города важно не только это. Новые рабочие места, развитие инфраструктуры, и репутационная выгода – далеко не каждый, даже крупный город может похвастаться таким инвестиционным портфелем.

Владимир Пилипец, председатель Белоозерского горисполкома:

Новые рабочие места – это очень актуально, тем более на сегодняшний день. Хотим, чтобы все люди у нас работали и получали достойную зарплату. Китайский инвестор помогает нам в первую очередь в благоустройстве города. И, конечно, в каких-то праздничных мероприятиях. Они нам оказывали материальную помощь.

Опыт Белоозерска стал примером и для других регионов нашей страны. Двери в майнинг открывает Могилевская область, на статус IТ-житницы региона замахивается Кричевский район. И не случайно, он буквально энергетический оазис региона. Его свободные мощности могут питать целые дата-центры. И уже есть первые «цифровые» всходы. В прошлом году с участием китайских инвесторов здесь приступили к строительству первой в области майнинговой фермы. Промышленные площади: более 1,5 га бывших цехов «Кричевцементношифера» перепрофилировали под добычу цифрового золота. Техническая начинка: 12 блоков и 15 тысяч компьютеров.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевскоого облисполкома:

Мы исходили прежде всего из имеющейся инфраструктуры, в том числе энергетической. Но мы также понимаем, что нам нужно развивать регионы. В этой связи Кричевский район, который находится на юго-востоке Могилевской области, был определен неслучайно. Мы уже ожидаем, что к концу лета текущего года этот инвестиционный проект, объемом инвестиций порядка 190 миллионов рублей, будет реализован. Проект даст району три ключевых преимущества: современные рабочие места, реновацию промышленных территорий и импульс для развития IT-инфраструктур.

Алексей Шарай, председатель Кричевского района:

За любым биткоином стоят люди. Так вот, анонсировано было создание порядка 19 рабочих мест, но уже в этой компании 24 рабочих места – это плюс. Мы с ними разговаривали о том, что действительно, эти мощности сегодня уже завершаются. Строительные работы выполнены, мы выходим на проектную мощность и в 2025 году они будут завершены.