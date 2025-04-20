Прямой эфир

Два бегуна умерли во время полумарафона в Алматы

20 апреля 2025 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во время полумарафона в Алматы умерли два участника – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом пишет РИА Новости.

Рсалиев потерял сознания на первом километре, а Ахмади – на 16-м.

Два бегуна умерли во время полумарафона в Алматы-1

Фото: pixabay

Оба умерли до приезда врачей, предварительно установлена причина – тромбоэмболия легочной артерии.

В планах организаторов – оказать финансовую помощь родственникам погибших. В гонке приняли участие 10 тысяч человек из более чем 40 стран мира.

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте
20 апреля 2025 15:59

Соболенко, обыграв Паолини, вышла в финал WTA 500 в Штутгарте

Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов
20 апреля 2025 15:45

Умер директор легендарной группы «На-На» Виталий Фроликов

WSJ: министры убедили Трампа приостановить введение пошлин
20 апреля 2025 15:27

WSJ: министры убедили Трампа приостановить введение пошлин