Два бегуна умерли во время полумарафона в Алматы

Во время полумарафона в Алматы умерли два участника – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом пишет РИА Новости.
Рсалиев потерял сознания на первом километре, а Ахмади – на 16-м.
Во время полумарафона в Алматы умерли два участника – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Об этом пишет РИА Новости.
Рсалиев потерял сознания на первом километре, а Ахмади – на 16-м.
Фото: pixabay
Оба умерли до приезда врачей, предварительно установлена причина – тромбоэмболия легочной артерии.
В планах организаторов – оказать финансовую помощь родственникам погибших. В гонке приняли участие 10 тысяч человек из более чем 40 стран мира.