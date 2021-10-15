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Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма

15 октября 2021 18:03
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Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма-1

2023 год Владимир Путин предложил провести как Год русского языка. В этом же году культурной столицей станет молдавский город Комрат. Ни у кого противоречий не вызывают вопросы гуманитарного сотрудничества.  

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма-4

Согласованная позиция у президентов и по борьбе с терроризмом. Афганистан снова дает о себе знать. Беларусь одна спасает и помогает беженцам, которых выбрасывает на нашу территорию Евросоюз. Президент наш не жаловался. Многое сказали его коллеги.  

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма-7

Владимир Путин, президент России:  
По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанда оттуда наркотиков. Это острая проблема. Страна Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире – до 90 % объема мирового рынка.  

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма-10

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# Наркотики # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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