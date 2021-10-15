Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма

Новости Беларуси. Опыт и лучшие наработки Союзного государства Беларуси и России могут стать локомотивом интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых Государств. Таким мнением 15 октября поделился Александр Лукашенко с участниками юбилейного саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2023 год Владимир Путин предложил провести как Год русского языка. В этом же году культурной столицей станет молдавский город Комрат. Ни у кого противоречий не вызывают вопросы гуманитарного сотрудничества.

Согласованная позиция у президентов и по борьбе с терроризмом. Афганистан снова дает о себе знать. Беларусь одна спасает и помогает беженцам, которых выбрасывает на нашу территорию Евросоюз. Президент наш не жаловался. Многое сказали его коллеги.