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В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана

16 июля 2025 06:27
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Искусство особого измерения. В рамках «Гастрольного лета» в Минск в Большой театр Беларуси свои постановки привез Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусской публики знаменитый коллектив из Санкт-Петербурга подготовил два спектакля – «Преступление и наказание», которым открылся проект, и «Анна Каренина». Его зрителям представят 18 и 19 июля.

В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана-2

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Мы изучили репертуар, наверное, театра уже основательно, но для меня очень приятно то, что мы действительно являемся в ряде случаев теми, кто первыми видит премьеры и затем уже говорят о них всем остальным.

В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана-4

Борис Эйфман, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, народный артист России:
У нас большие связи с Беларусью. У нас очень много артистов белорусских танцуют в нашем театре. Даже танцуют ведущие партии. И вот когда мы приезжаем в Минск в Большой театр, я чувствую какую-то особую любовь, особое какое-то внимание, особое сопереживание, которое происходит в зрительном зале. Это я чувствую, чувствуют мои артисты. 

Борис Эйфман в своих постановках часто обращается к литературным первоисточникам. Балет «Преступление и наказание» – хореографическое переосмысление великого романа Федора Достоевского, «Анна Каренина» – классического произведения Льва Толстого.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Екатерина Дулова

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