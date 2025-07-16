В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана
Искусство особого измерения. В рамках «Гастрольного лета» в Минск в Большой театр Беларуси свои постановки привез Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для белорусской публики знаменитый коллектив из Санкт-Петербурга подготовил два спектакля – «Преступление и наказание», которым открылся проект, и «Анна Каренина». Его зрителям представят 18 и 19 июля.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Мы изучили репертуар, наверное, театра уже основательно, но для меня очень приятно то, что мы действительно являемся в ряде случаев теми, кто первыми видит премьеры и затем уже говорят о них всем остальным.
Борис Эйфман, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, народный артист России:
У нас большие связи с Беларусью. У нас очень много артистов белорусских танцуют в нашем театре. Даже танцуют ведущие партии. И вот когда мы приезжаем в Минск в Большой театр, я чувствую какую-то особую любовь, особое какое-то внимание, особое сопереживание, которое происходит в зрительном зале. Это я чувствую, чувствуют мои артисты.
Борис Эйфман в своих постановках часто обращается к литературным первоисточникам. Балет «Преступление и наказание» – хореографическое переосмысление великого романа Федора Достоевского, «Анна Каренина» – классического произведения Льва Толстого.