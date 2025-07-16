В Большом театре Беларуси проходят гастроли Государственного академического театра балета Эйфмана

Искусство особого измерения. В рамках «Гастрольного лета» в Минск в Большой театр Беларуси свои постановки привез Государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для белорусской публики знаменитый коллектив из Санкт-Петербурга подготовил два спектакля – «Преступление и наказание», которым открылся проект, и «Анна Каренина». Его зрителям представят 18 и 19 июля.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Мы изучили репертуар, наверное, театра уже основательно, но для меня очень приятно то, что мы действительно являемся в ряде случаев теми, кто первыми видит премьеры и затем уже говорят о них всем остальным.